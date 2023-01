Yu-Gi-Oh! Master Duel : 8 conseils de pro pour devenir un meilleur joueur

Voilà un an que le jeu vidéo «Yu-Gi-Oh! Master Duel», la version virtuelle du célèbre jeu de cartes à collectionner, a été lancé. Un anniversaire auréolé de 50 millions de téléchargements. Alors que la communauté de joueurs grandit, CNEWS a demandé au champion et streamer Vohlt de partager ses conseils pour devenir meilleur.

C'est sans doute l'une des licences de jeux de cartes à collectionner les plus fédératrices au monde. Yu-Gi-Oh!, qui amuse les joueurs et les collectionneurs depuis maintenant 24 ans, a également une version 100 % digitale. Lancé il y a un an, le 19 janvier 2022, Master Duel compte plus de 50 millions de téléchargements sur smartphones, tablettes, PC et consoles. Un chiffre impressionnant.

En se voulant extrêmement complet, Master Duel donne lieu chaque jour à plusieurs centaines de milliers de parties en ligne et entre passionnés. Pour les débutants, les curieux et les anciens joueurs ayant l'envie de revenir taper le carton, nous avons sollicité l'expertise de Vohlt, streamer bien connu des fans de Yu-Gi-Oh! (présent sur YouTube et Twitch) pour obtenir ses précieux conseils.

suivre les didacticiels du jeu

Vohlt : «Master Duel reste un très bon jeu pour s'initier au jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, car il propose de nombreux didacticiels et guides que le jeu de cartes physiques n'offre pas. Cela permet notamment de savoir quand activer les cartes au bon moment. C'est un point à ne pas négliger pour bien intégrer les bases, même pour les joueurs qui y ont déjà joué il y a quelques années, c'est important. Car de nouvelles cartes sont arrivées et de nouvelles règles aussi.»

Choisir un deck avec des cartes incontournables

«Il y a énormément de cartes, puisqu'on en compte plus de 10.000 différentes, et on peut vite être perdu. Pour moi, il faut d'abord regarder les meilleurs decks et cartes joués pour essayer de jouer d'abord avec ces mêmes cartes, car c'est ce qui à mon sens permet d'apprendre le plus rapidement à jouer et à être efficace. Pour les nostalgiques, sachez par exemple qu'un Dragon Blanc aux Yeux Bleus ou un Magicien des Ténèbres sont des cartes puissantes, mais elles ne sont pas recommandées car le jeu a évolué.»

savoir comment se joue un deck

«Le joueur doit aussi s'interroger sur le type de deck qu'il souhaite jouer. Il faut donc, lorsqu'il le constitue, qu'il apprenne comment fonctionne celui-ci afin de savoir le jouer, mais aussi anticiper contre quoi on va jouer.»

Miser sur des cartes génériques

«Dans le jeu actuel, il y a aujourd'hui des cartes jouables partout. On les nomme les «staple» et il y a des bundles dans le jeu Master Duel qui les proposent. Je conseille ainsi les cartes «Floraison de cendres et joyeux printemps», «Cancrelat Maxx» et «Infini éphémère». Ce sont trois cartes qui sont jouées dans presque tous les decks et qui sont à mon sens impératives. Ce type de carte est dite générique, car dans n'importe quel type de scénario elle va se révéler utile. Sur les 40 cartes qui constituent un deck, les joueurs pro intègrent généralement des staple de ce type afin de solidifier le deck et le rendre compétitif.»

Avoir des cartes qui permettent de contrer l'adversaire

«Point très important, le début d'une partie est soumis au pile ou face afin de déterminer qui commence. Sauf que dans le format actuel sur Master Duel, avoir la main pour commencer ça joue beaucoup sur une partie. Il faut donc être capable, si l'on joue en 2e position, de bloquer rapidement son adversaire. On le dit rarement, mais les meilleures cartes sont les cartes Piège. Ce sont des cartes très puissantes, toutefois elles sont quasiment inutilisables lorsqu'on perd le dé, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas la main dès le départ. C'est donc à double tranchant. Il faut donc essayer d'avoir dans son deck des solutions pour contrer ce pile-ou-face.»

miser sur un deck pour entrer tout de suite dans le jeu

«Dans le cas où vous avez gagné le pile-ou-face et que vous commencez la partie, il est important d'avoir un deck solide, et lorsque la pioche se fait, d'avoir parmi ses cinq premières cartes, des cartes «en vie», c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas avoir de doublons et surtout de ne pas avoir trop de cartes dites «mortes». Il faut pouvoir avoir des cartes qui permettent de commencer rapidement son tour. Il faut donc avoir une main capable de faire un peu les deux, au cas où on gagne ou perde la main pour le premier tour. C'est pourquoi les staple ou handtrap sont des cartes importantes car elles seront capables d'interagir avec le tour adverse. Il s'agit, comme je le disais précédemment, de cartes très puissantes car elles sont polyvalentes. En tout cas, avoir une main qui permet de démarrer notre stratégie.»

«Il y a également des decks construits pour détruire la stratégie de l'adversaire, comme celles construites avec la carte Nibiru, qui permet de détruire l'ensemble des monstres adverses et invoque Nibiru face à un adversaire qui a fait au moins cinq invocations. Il s'agit d'une carte extrêmement puissante.»

Activer une carte au bon moment

«Avec l'expérience, il convient de connaître un minimum le deck adverse. Cela permet de mettre une carte ou d'activer un piège au bon moment. Dans Master Duel, l'interface indique par exemple quand une carte peut être activée (avec un petit contour jaune doré), or il ne faut pas forcément activer cette carte dès qu'elle peut l'être. C'est pour cela qu'il faut connaître les decks adverses pour le faire au moment adéquat.»

RESTER D'ABORD SUR UN DECK PUISSANT POUR GAGNER

«A mon sens, Master Duel n'est pas un jeu où il faut payer pour gagner. Il y a énormément de missions, notamment dans le mode solo et des event qui permettent de récupérer gratuitement des gemmes pour acheter des cartes gratuitement et se construire des decks intéressants sans avoir à payer. Ce n'est pas en mettant de l'argent dans le jeu qu'on devient fort. On peut investir pour acheter certaines cartes bien sûr, mais si c'est pour se faire plaisir. Toutefois, je conseille de miser sur un deck fort que l'on peut voir parmi les joueurs et de l'adopter pour se concentrer dessus et gagner. Plus tard, on peut s'amuser à faire son propre deck avec un peu plus d'expérience.»