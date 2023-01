«Les fourmis» : le best-seller de Bernard Werber sera adapté en jeu vidéo

Immense succès littéraire de Bernard Werber, le roman «Les Fourmis» va avoir droit à son adaptation en jeu vidéo. L'éditeur français Microids a annoncé ce lundi 23 janvier travailler sur ce projet avec le romancier, pour une sortie prévue en 2024.

C'est un retour dans la colonie de fourmis Bel-o-kan qui se dessine en 2024. Best-seller des années 1990 et traduit dans 22 langues étrangères à travers le monde, le roman «Les Fourmis» de Bernard Werber se voit adapté en jeu vidéo. Microids et le studio de développement Tower Five s'emploient à proposer un jeu de stratégie autour de ce roman animalier, écoulé à plus de 35 millions d'exemplaires.

«Les joueurs plongeront au cœur de l'univers des fourmis et d’une aventure épique, où ils devront faire prospérer une colonie à travers des batailles tactiques et stratégiques dans un monde microscopique aux proportions démesurées», résume le communiqué annonçant cette adaptation ambitieuse, qui tirera partie du moteur graphique Unreal Engine 5.

Et au regard des premiers visuels, la beauté de la nature vue à hauteur de ces petits insectes sociaux semble impressionnante. On peut y observer un travail méticuleux autour des effets de transparence, et un rendu réaliste des colonies de fourmis rousses, tandis que la végétation s'y trouve sublimée.

Si le jeu nous permettra de suivre l'aventure d'une fourmi avec une vue à la 3e personne, la dimension stratégique permettra de contrôler la colonie entière pour intervenir face aux dangers, aux prédateurs mais aussi aux autres colonies ennemies. Comme dans la trilogie de Bernard Werber, la migration ne s'annonce pas de tout repos.

Microids précise également que la narration sera basée sur le rythme des saisons au cœur de forêts d'Ile-de-France, tandis que l'évolution du rythme jour-nuit aura également une incidence sur le gameplay.

L'auteur lui-même a collaboré de près à la création de cette œuvre vidéoludique, dont on attend désormais beaucoup.