Hogwarts Legacy : pourquoi des fans d'Harry Potter appellent-ils à boycotter le jeu vidéo ?

Alors qu'«Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard» compte parmi les jeux vidéo les plus attendus de l'année, certains fans d'Harry Potter appellent à boycotter sa sortie. En cause, les opinions de J.K. Rowling, l'autrice de la saga.

Une polémique divise les fans du sorcier Harry Potter cette semaine. A quelques jours de la sortie du jeu «Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard» - prévu le 10 février sur consoles et PC -, certains internautes ont appelé à boycotter le titre. Si la qualité du jeu n'est ici pas mise en cause, c'est la créatrice d'Harry Potter qu'ils entendent atteindre. Car le problème selon eux sont les propos jugés transphobes tenus par J.K. Rowling ces dernières années.

L'affaire avait commencé en juin 2020 après une série de tweets qui n'avaient pas été appréciés des membres de la communauté LGBT. L'autrice avait alors commenté : «Les personnes qui ont leurs règles. Je suis sûre qu’il existait un mot pour ça. Quelqu’un peut m’aider, Wumben ? Wimpund ? Woomud ?», faisant allusion au mot «woman», femme en anglais.

En 2021, elle avait à nouveau été sous le feu des critiques pour d'autres propos qui auraient visé les personnes transexuelles. La créatrice d'Harry Potter avait quant à elle signalé avoir reçu des lettres menaçant de s'en prendre à sa vie, son adresse personnelle ayant été divulguée.

En ce début d'année 2023, plusieurs internautes ont donc appelé à ne pas acheter le jeu Hogwarts Legacy, affirmant que cette action impliquait de «reverser de l'argent à J.K. Rowling».

Un boycott qui n'est pas du goût d'autres fans, et notamment de gamers qui rappellent qu'il ne faut pas «tout confondre et que l'achat d'un produit dérivé de la franchise n'implique pas d'être transphobe».

"If you buy Hogwarts Legacy or like Harry Potter you're automatically a transphobe."





That's like saying if you've ever played a Blizzard game, you're automatically a fan of sexual harassment.





Where tf do people come up with these scarlet brain rot takes?

— The Act Man (@TheActMan_YT) January 11, 2023