«Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard» : pourquoi est-ce le meilleur jeu tiré de l'univers d'Harry Potter ?

En projet depuis 2017 et repoussé à plusieurs reprises, Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard arrive ce 10 février sur consoles et PC. Un jeu de rôle ambitieux, tiré de l'univers d'Harry Potter. Mais si le petit sorcier n'est pas ici la star, Warner Bros. Games livre un jeu en monde ouvert ambitieux que nous avons pu tester en avant-première.

«Vivez le non écrit», avance le slogan d'Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard, qui sort ce vendredi 10 frévier sur consoles et PC. Une phrase qui n'est pas anodine puisque celle-ci rappelle que cette aventure à l'école des sorciers est une pure invention créée pour le jeu vidéo, dont l'inspiration vient des célèbres livres de la saga Harry Potter. Une œuvre qui possède un lore particulièrement développé au cours de ces 25 dernières années en raison du succès qui accompagne cette œuvre.

Présenté comme le jeu le plus ambitieux tiré du Wizardling World (le monde de la sorcellerie créé par J.K. Rowling), Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard invite à enfiler sa cape et à monter sur son balais pour passer une année scolaire dans la célèbre école de magie.

Ici point d'Harry Potter, ni d'Hermione Granger ou de Ron Weasley à l'horizon, puisque notre héros ou notre héroïne (que l'on va créer de toutes pièces) vit en 1890 et intègre Poudlard directement en 5e année. Un cas rare pour un prodige de la magie, mais aussi un mystère qui sert de toile de fond à ce jeu de rôle en monde ouvert particulièrement soigné.

Une réalisation d'une richesse impressionnante

C'est ce parti pris, servi par une réalisation d'une richesse impressionnante ainsi qu'un souci du détail respectueux de l'œuvre d'origine, qui permet de se retrouver littéralement immergé dans l'univers de la sorcellerie.

Si les premières bande-annonces avaient de quoi émerveiller, le titre réalisé par le studio Avalanche est bien aujourd'hui le meilleur moyen de vivre sa propre aventure dans la magie. On y découvre alors une année scolaire pleine de mystères à élucider au sein du domaine d'une école de Poudlard richement reproduite.

Et si l'intrigue nous conduit à se glisser dans les pièces secrètes, les sous-sols mais aussi des univers parallèles inquiétants au sein de ce bâtiment, l'aventure nous amène aussi à nous aventurer dans les alentours. On peut ainsi découvrir l'inquiétante forêt interdite, les allées grouillantes de vie de Pré-au-Lard, mais aussi les campagnes et les hameaux qui peuplent les alentours de la majestueuse école.

L'école buissonnière

Hogwarts Legacy base son récit sur deux pivots : l'un scolaire, l'autre mystérieux. Comme dans les livres d'Harry Potter, L'Héritage de Poudlard invite donc à suivre des cours pour parfaire son art des sortilèges, mais aussi à vivre une seconde vie où il nous faudra résoudre avec ses camarades les troubles qui se trament en dehors des salles de classe. La petite vie d'élève modèle cède rapidement la place à l'aventure buissonnière, d'autant qu'un sombre gobelin s'y avère très dangereux en convoitant un pouvoir entouré d'un épais mystère.

Comme tout jeu en monde ouvert, on se retrouve également à devoir résoudre de nombreuses quêtes annexes, destinées à trouvers des trésors, des sorts cachés ou des équipements qui nourriront notre force pour affronter des ennemis toujours plus impressionnants. Et si nos premiers pas se font à la force de nos jambes, l'arrivée d'un balais, voire même d'un griffon viennent concrétiser un peu plus cette immersion dans le Wirzardling World.

Si Hogwarts Legacy n'apporte pas de réelle innovation de gameplay aux jeux en monde ouvert, le studio Avalanche réussit un jeu qui comblera toutes les attentes des fans de cet univers. Prenez une direction artistique soignée, ajoutez-y une galerie de personnages attachants, soupoudrez le tout d'un récit mystérieux et vous obtenez la recette magique d'un jeu qui devrait marquer l'esprit de nombreux joueurs en 2023, à commencer par celui des fans du petit sorcier à lunettes qui trouveront là, enfin, de quoi réaliser leur propre aventure à Poudlard.

Il est à noter que contrairement aux idées reçues, Hogwarts Legacy n'est pas vraiment un jeu pour enfants, mais vise davantage les adolescents et les adultes grâce à un travail d'écriture et un univers plus mature.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Warner Bros. Games, le 10 février sur PS5, Xbox Series X/S et PC, puis le 4 avril sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet sur Switch.