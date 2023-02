Le jeu vidéo Goldorak se dévoile dans un premier trailer

Annoncé fin 2021, le jeu vidéo Goldorak a désormais un nom et un premier trailer officiel. L'éditeur français Microids, en charge de l'adaptation du célèbre manga, promet toujours une sortie sur consoles et PC dans le courant de l'année.

Le fier robot cornu du mangaka Gô Nagai sera de retour en 2023... sur consoles et PC. Baptisé «Goldorak - Le festin des loups», ce nouveau titre avait été annoncé par l'éditeur Microids fin 2021. En ce jeudi 23 février, c'est un premier trailer qui en révèle un peu plus sur ce projet.

Microids y montre principalement l'aspect beat them all de ce titre qui verra le prince Actarus, héritier de la planète Euphor venu défendre la Terre, prendre les commandes de son fier robot géant. Le scénario adaptera le premier arc narratif de la série diffusée en France dès 1978 sur Antenne 2. Celui-ci voyait Actarus, exilé sur notre planète bleue, affronter les extraterrestres de Vega.

Un jeu misant sur la nostalgie

Les premiers éléments montrent Goldorak aux prises avec ses adversaires dans un décor japonais où le Mont Fuji sert de toile de fond. Fulguropoings et astérohache semblent être prêts à transpercer l'armure des ennemis. Le Grand Stratéguerre n'a qu'à bien se tenir. Les acolytes du ranch du Bouleau Blanc que sont Alcor, Vénusia et Phénicia ne sont pas encore présents, mais gageons qu'ils se joindront aux festivités.

«Les fans de Goldorak vont être ravis d’apprendre que le jeu vidéo inclura les thèmes musicaux emblématiques de la série animée à travers une réorchestration renforçant ainsi l’immersion. Les thèmes musicaux sont l'un des éléments clés qui ont contribué au succès de la série animée et les fans pourront maintenant les redécouvrir de manière interactive», précise Microids dans un communiqué qui n'en dit pas plus sur le contenu que l'on retrouvera dans cette adaptation. Il n'est toutefois pas précisé si les génériques chantés notamment par Noam rejoindront la bande-originale.

Le jeu est d'ores et déjà annoncé sur plusieurs plates-formes : Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.