Flashback 2 : son créateur nous révèle les secrets de la suite du jeu culte

Devenu un classique instantané lors de sa sortie en 1992, Flashback avait laissé dans le cœur des gamers un souvenir indélébile. En novembre 2023, Paul Cuisset, son créateur, s'apprête à offrir une suite à son chef d'œuvre. CNEWS a pu le rencontrer et découvrir en avant-première Flashback 2, modernisé grâce à un gameplay unique dans un univers cyberpunk.

Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le jeu vidéo en ce temps-là, c'était aussi sur Amiga... Et en 1992, un jeu était sur toutes les lèvres des joueurs, Flashback. Un plateformer 2D qui nous transportait au XXIIe siècle dans un univers cyberpunk impressionnant. Une année après un Another World (1991) marquant, le studio parisien Delphine Software récidivait pour livrer un nouveau souvenir qui allait alors propulser la french touch sur le devant de la scène. Trente années plus tard, Paul Cuisset, qui avait conçu le premier opus, est de retour pour offrir à son public Flashback 2.

© Microids

Une «suite» qui s'affiche plutôt comme un récit inscrit dans une réalité quasi-alternative, puisqu'on retrouve son héros Conrad B. Hart en 2134, soit au même moment que lors du premier opus, à New Washington. Une pirouette scénaristique, à l'ère du multivers, surtout lorsque l'on tient compte de Fade to Black (1995) considérée comme la suite directe du jeu original. Vous suivez toujours ? Flashback 2, donc, s'insère dans cet univers inspiré des meilleures œuvres cyberpunk.

Priorité aux combats

Mais la narration pourrait nous surprendre, car l'intention va au-delà, comme le résume pour CNEWS Paul Cuisset : «Lorsque nous avions fait le premier Flashback, nous n'avions pas beaucoup de moyens pour développer un récit, même si on avait quand même, pour l'époque, des moyens relativement importants. Le résultat était tout de même sec et comme je suis un grand amateur de jeux d'aventure, j'avais envie de développer cet univers. Flashback 2 est donc né d'un manque, avec la volonté de mieux expliquer les tenants et les aboutissants de ce monde. Puis, concernant ce nouveau scénario, je réserve des surprises, mais je me suis toujours demandé ce qui pouvait se passer derrière une histoire une fois que le héros a gagné.»

© Microids

C'est également manette en main que Flashback 2 livre un visage différent. Conrad n'explore plus ce monde articulé autour de la technologie en deux dimensions, mais bien avec un effet de profondeur en 3D. «Nous avons dès le départ pensé le gameplay autrement. Bien sûr, nous aurions pu rester dans l'esprit du premier opus avec une vue de profil en 2D, mais je me sentais un peu frustré par cette idée car la 2D ou la 2.5D sont tout de même artificielles, dans la vie nous ne sommes jamais sur un même plan. Cette 3D associée à un effet de profondeur m'est apparue comme une évidence afin de rendre le jeu plus libre. On a abouti à un mélange entre Fade to Black et Flashback amusant à exploiter, même si ce n'est pas si simple... D'ailleurs, 3D oblige cela nous a permis de développer un panel de mouvements beaucoup plus importants, avec un gameplay basé sur le dual stick, ce qui modifie profondément l'interaction avec Conrad. Si le premier Flashback était centré sur les puzzles et les déplacements, ici on se concentre plus sur les combats», s'enthousiasme Paul Cuisset, qui encadre depuis trois ans une équipe sur son jeu.

L'ADN de Flashback en demeure respecté, même si l'usage des deux sticks peut être déroutant lors des premiers combats. On se pose alors face à un Conrad plus à même d'effectuer des roulades et des esquives, tout en jouant les monte-en-l'air pour grimper et explorer les différentes strates montrées dans le premier niveau. On découvre également un jeu plus social et bavard, dans une ville de New Washington organisée autour d'un marché digne du film Blade Runner (1982), où différentes quêtes appraissent afin de rendre le jeu moins linéaire. Reste un jeu orienté, a priori, pour titiller la fibre nostalgique des vieux gamers, tout en surprenant les jeunes curieux. «Flashback développe un univers dystopique, tel qu'on l'imaginait d'ailleurs dans les années 1980. Je voulais garder cet esprit, avec une dimension plus actuelle», conclut son créateur, qui fixe une sortie pour novembre prochain.

Flashback 2, Mircoids, en novembre 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Switch.