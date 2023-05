«Harmony : The Fall of Reverie» : un jeu narratif original et touchant

Nous avons pu essayer en avant-première Harmony : The Fall of Reverie, la nouvelle aventure narrative du studio Don't Nod (Life is strange). Une expérience hors norme comme toujours avec ce studio.

C’est un studio à part. Une petite société de création de jeu vidéo française, malgré un nom qui sonne anglosaxon : Don't Nod que l’on pourrait traduire par «n’acquiesce pas». Une façon de dire que la petite équipe indé entend n’en faire qu’à sa tête et proposer des titres en dehors des standards. Ce qu’elle fait depuis de nombreuses années avec, en point d’orgue, la série Life is Strange dont le premier épisode était sorti en 2015.

Depuis, et après des années de galère, Don't Nod a su s’imposer comme un acteur majeur du jeu vidéo français. Son ADN? des jeux qui font avant tout la part belle aux histoires. On parle ici d’aventures narratives dans lequel le récit est central. Le nouveau Harmony : The Fall of Reverie qui sortira en juin prochain creuse une fois encore ce sillon de l’histoire avant tout.

© Don't Nod

Polly est une jeune femme dont la mère a disparu. Elle va alors décider de mener l’enquête tout en découvrant qu’elle est liée avec une autre dimension... Avec ce titre Don't Nod propose un récit où l’action est réduite à sa plus simple expression. Le design fait songer à des films d’animation des années 1980 comme Tigra la glace et le feu (1983) ou encore Les Maîtres du temps de l’illustre Moebius, (1982). Les personnages, animés a minima, apparaissent sur des fonds fixes. Les dialogues ont une place centrale. Au fil des échanges avec les autres personnages, le joueur devra opérer des choix inspirés par diverses aspirations : Félicité, Pouvoir, Lien, Vérité, Gloire, Chaos… On songe au Vice Versa (2015) de Pixar alors que l’héroïne hésite parfois à s’en remettre à l’une ou l’autre de ces aspirations. Le joueur doit décider et emprunter un itinéraire sur la grande trame de l’histoire om différents chemins s’offrent à lui.

© Don't Nod

Ces choix constituent l’unique action à mener. Faut-il parler d’histoire interactive ou de jeu vidéo narratif ? Chacun se fera son idée avec ce titre qui pousse le curseur de ces titres comme The Walking Dead ou même Life is Stange dans lesquels on déplace un personnage et où certaines action doivent être réalisées pour mener à bien les quêtes proposées. Rien de tout cela avec Harmony. Il est même possible de laisser le récit se dérouler seul pour n’intervenir que lorsqu’un choix est nécessaire. Rares sont les jeux qui vous permettent de boire tranquillement votre café tout en suivant un récit bien mystérieux.

Oui, Harmony est une aventure paisible et doucement intrigante. Nos premiers pas donnent envie d’en voir et d’en savoir plus. On s’interroge toutefois sur l’arborescence narrative, sur la multiplicité des choix et par conséquent des fins possibles. Sur les conséquences de nos choix sur les autres protagonistes. En faisant de la narration le principal axe de gameplay du titre, Don't Nod sort une fois encore des sentiers battus et rebattus. On se doute que le studio, adepte du genre, saura une de plus nous étonner. Verdict en juin prochain.

Harmony : The Fall of Reverie, Don't Nod, le 8 juin sur PC (Steam) et Switch et le 22 juin sur PS5 et Xbox Series X/S.