Apex Legends : le youtubeur Wisethug nous partage ses conseils pour bien débuter et progresser

Lancé en 2019, Apex Legends vient d'offrir cette semaine une vaste mise à jour, avec la saison 17 de ce jeu de tir par équipe. CNEWS a demandé au youtubeur et streamer Wisethug, grand spécialiste, de livrer ses conseils à la fois pour les novices et les joueurs désireux de progresser.

C'est une saison 17 qui s'annonce explosive dans tous les sens du terme qui s'offre aux joueurs depuis le 9 mai. Une mise à jour attendue par la communauté et déjà considérée comme l'une des meilleures selon les habitués, mais elle entend aussi séduire les nouveaux venus ou redonner courage aux plus chevronnés. Alors que ce jeu de tir gratuit profite de nombreuses nouveautés, nous avons sollicité Wisethug, youtubeur aux plus de 500.000 abonnés et twitcher au près de 235.000 followers, pour recueillir ses précieux conseils.

«La saison 17 apporte une nouvelle légende, Ballistic, une refonte de la carte préférée de la communauté, Bord du Monde, un nouveau terrain d'entraînement, un nouvel objet, le ballon de redéploiement ainsi qu'une mise à jour très attendue du mode classé du jeu ! Pour le reste de l'année il faudra attendre de voir ce que Respawn nous réserve mais généralement pour les saisons de fin d'année ceux-ci nous ont toujours offert une nouvelle carte de jeu (la dernière en tête étant Zone d'Orage) !», rappelle Wisethug en préambule.

Prenez le temps de vous entraîner

Prendre son temps et aller dans le terrain de jeu (qui est un terrain d'entraînement où l'on peut jouer seul ou accompagné d'amis) pour s’entraîner avec toutes les armes et les mécaniques de tir. Le terrain de jeu vient de recevoir une mise à jour massive pour la sortie de la Saison 17. Bangalore est d'ailleurs une légende idéale pour commencer à jouer.

Sautez le plus loin possible lors des parachutages

Pour vos premiers parachutages (ou «drops» en anglais), l'idéal est d'attendre la fin de la ligne de l'avion de largage et de sauter loin : de ce fait, il vous sera plus facile de trouver de l’équipement pour débuter votre partie sans avoir forcément à vous battre avec d'autres joueurs dès le début de la partie !

Restez proche de votre équipe

Restez avec votre équipe en combat ! La supériorité numérique est primordiale sur Apex. On peut survivre aux zones 1 et 2 mais gare à la zone 3 qui ne fera qu'une bouchée de vos points de vie ! La communauté est globalement bienveillante sur Apex Legends, même si les trolls existent toujours ! L'idéal pour commencer c'est de partir avec des amis que l'on connaît, et si c'est impossible, de rejoindre des communautés de joueurs - des Discords communautaires, il en existe plein. Sinon, j'ai personnellement rencontré pas mal de joueurs directement en jeu en prenant le temps de parler avec eux... Parler anglais est un gros plus dans ce cas-là, ça permet de rencontrer des joueurs de beaucoup de pays différents !

Quelles armes pour débuter ?

Globalement les armes à recommander ne diffèrent pas trop selon les classes. Pour les débutants, je recommanderais d'avoir une arme de mi-portée (comme une flatline, une nemesis ou une R-301) accompagnée au choix d'une arme de contact (r99, volt, peacekeeper...) ou d'une arme de longue distance (fusil à charge, sentinel)... Même si l'option sniper est plus difficile à jouer !