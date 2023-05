«TT Isle of Man 3» reste-t-elle la meilleure simulation de moto ?

Enclenchez la première vitesse, tournez la poigné des gaz et lancez-vous dans une course de légende. Le jeu de simulation de moto TT Isle of Man : Ride on the Edge 3, sort ce jeudi 11 mai sur consoles et PC. Un 3e épisode qui tente de renouveler l'exploit de ses deux précédents opus, déjà très convaincants pour les amateurs de course sur deux-roues, tout en y apportant un monde ouvert.

264 virages, des vitesses de pointe à plus de 300 km/h et 60 km de tracé qui semblent interminables... La course de moto Tourist Trophy de l'île de Man au Royaume-Uni est devenue légendaire depuis sa création en 1911. Une course mythique pour les motards au même titre que les 24 Heures du Mans, mais aussi synonyme de risques et de dangers. Un frisson que propose de tutoyer la simulation TT Isle of Man : Ride on the Edge, depuis 2018, grâce à un premier opus qui fut une immense surprise pour les amateurs de mécaniques.

Portée par le studio parisien Kylotonn pour ses deux premiers opus vraiment réussis, la saga hérite d'un troisième volet ce 11 mai, mais passe entre les mains des développeurs italiens de RaceWard. Un studio basé à Milan qui n'en est pas à son premier essai dans le genre des simulations de moto, puisqu'en 2021, ils nous avaient gratifié de l'excellent bien que très confidentiel RIMs racing.

TT Isle of Man restant une référence pour les fans du genre, le studio milanais a eu à cœur d'offrir une réponse intéressante aux deux premiers volets. Tout d'abord en proposant non pas quelques tracés, mais bien en faisant de l'Île de Man une véritable aire de jeu où plus de 200 km de routes ont été rendus praticables pour s'offrir des virées grisantes où bon vous semble. Surtout, ce côté monde ouvert hérité notamment de Forza Horizon, permet de participer à de nombreux défis, tandis que 32 circuits différents s'offrent à nous. Côté motos et pilotes, le jeu - sous licence officielle - permet de prendre le guidon de plus de 40 motos en Superbike et Supersport, en se glissant dans la peau de plus de 20 pilotes officiels.

Et les premiers tours à faire claquer les pots d'échappement sont convaincants, tout en sollicitant notre concentration. Ici RaceWard a fait preuve de finesse pour offrir tout de même différents niveaux de gameplay, tout en restant exigeant avec le joueur.

Comme le confirment ses développeurs pour CNEWS, «l'un de nos objectifs de conception était de rendre la conduite en moto accessible et amusante non seulement pour les joueurs expérimentés, mais aussi pour les nouveaux venus. Le joueur peut personnaliser le niveau de difficulté et l'expérience de conduite à tout moment pendant le jeu, en calibrant le niveau d'effort nécessaire pour obtenir une bonne performance et le niveau de défi auquel il souhaite faire face. Pour ce faire, le joueur peut choisir entre trois niveaux de simulation physique différents : Débutant, Intermédiaire et Réaliste. L'approche restera simulative mais, en jouant à un niveau de difficulté moins avancé, la physique de la moto sera plus indulgente, permettant au joueur de rester en selle dans de nombreuses situations dangereuses.»

La grande force des premiers volets de TT Isle of Man était d'offrir une expérience où le joueur parvenait à sentir la moto, presque à l'enfourcher, tout en s'offrant quelques frayeurs grâce à une impression de vitesse rarement aussi bien rendue. Et ce 3e volet en conserve l'ADN, tout en rendant la moto plus souple, avec la possiblité de paramétrer des assistances au pilotage à la volée, tandis qu'une visualisation virtuelle permet de suggérer un tracé efficace ainsi que l'apprentissage des zones de freinage.

Notre objectif était d'obtenir une approche de la conduite plus structurée, mais en même temps très familière. RaceWard Studio

«Améliorer la physique de la moto et le stress auquel elle est soumise n'est qu'une partie des aspects que nous avons étudiés en détail. Nous nous sommes concentrés sur les différences entre les deux tailles de moteur que nous proposons (SSP et SBK), en équilibrant le nouveau modèle physique avec des interventions ciblant les principaux systèmes de la moto. Notre objectif était d'obtenir une approche de la conduite beaucoup plus structurée, mais en même temps extrêmement familière et enrichissante», explique-t-on chez RaceWard.

Et si la partie course s'en trouve particulièrement enrichie, le studio milanais vient apporter une formule pensée pour les amateurs des précédents volets, qui pointaient du doigt un manque de modes de jeux. Le monde ouvert permet ainsi d'aller chercher différents défis, tout en offrant une solution plus convaincante pour les motards en ligne qui souhaitent s'affronter entre eux. Malgré certains bugs d'affichage - principalement liés aux environnements externes à la piste et qu'on espère voir corrigés avec un patch -, l'équipe a su apporter un niveau de détails intéressant pour ajouter au réalisme de cette simulation.

Une reproduction fidèle de l'environnement

«La reproduction fidèle des zones urbaines, des bois et de la voirie, a également demandé un effort important de notre équipe : nous avons dû considérer chaque étape de la course du point de vue du joueur sur la moto, ainsi que du point de vue des caméras pour les replays. L'ensemble du monde du jeu a été reconstitué à l'aide d'une carte virtuelle contenant les informations altimétriques de l'île. Avec les volumes obtenus à partir de cette carte de hauteur, il a été possible de sculpter tous les détails liés aux données du biome, tels que les fouilles terrestres, les zones rocheuses, la végétation, les ruisseaux, les rivières et la mer. Ensuite, avec le processus d'habillage, nous avons pu ajouter - couche après couche - tous les éléments distinctifs du paysage, des plus grands, comme les bâtiments, aux plus petits, comme les panneaux de signalisation», détaille RaceWard.

On ne peut donc que saluer le travail accompli par le studio italien qui avait pourtant la tâche, pas si aisée, de reprendre l'excellent travail des parisiens de Kylotonn. TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 s'affiche encore comme la meilleure simulation à ce jour sur consoles et PC. Un jeu de moto qui offre des sensations uniques, invitant à prendre des risques à chaque virage pour s'en trouver gratifié. Il faut toutefois persister aux guidons des belles cylindrées, d'autant que leur caractère très différents apportent le plaisir d'apprendre à les dompter. L'éditeur Nacon tient-là l'un de ses meilleurs titres.

TT Isle of Man : Ride on the Edge 3, Nacon, sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch et PC.