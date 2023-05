Jeux vidéo : les meilleurs titres de ce début d'année 2023

Les sorties de titres de qualité s'enchaînent, en 2023. Blockbusters annoncés, remakes attendus, jeux indés rafraîchissants… Chacun y trouvera de quoi assouvir sa soif de gaming.

Zelda : tears of the kingdom

«Vertigineux», voilà le mot qui définit sans doute le mieux Zelda : Tears of the Kingdom. Un mot à prendre dans tous les sens du terme tant Nintendo accouche ici d'un jeu qui avait la lourde tâche de succéder au légendaire Breath of The Wild (2017).

Disons le d'emblée, Nintendo a su sublimer son chef d'œuvre de 2017. Alors prenez votre manette et explorez. La fin de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom se mérite, tant qu'on est curieux. Mais, un dernier conseil, prenez votre temps car on n'a jamais eu aussi peu l'envie de refermer une aventure si personnelle. Un jeu exceptionnel.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, développeur/éditeur : Nintendo, sur Switch.

hogwarts legacy : l'héritage de poudlard

«Vivez le non écrit», avance le slogan d'Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard. Une phrase qui n'est pas anodine puisque celle-ci rappelle que cette aventure à l'école des sorciers est une pure invention créée pour le jeu vidéo, dont l'inspiration vient des célèbres livres de la saga Harry Potter. Une œuvre qui possède un lore particulièrement développé au cours de ces 25 dernières années en raison du succès qui accompagne cette œuvre. Ici point d'Harry Potter, ni d'Hermione Granger ou de Ron Weasley à l'horizon, puisque notre héros ou notre héroïne (que l'on va créer de toutes pièces) vit en 1890 et intègre Poudlard directement en 5e année. Un cas rare pour un prodige de la magie, mais aussi un mystère qui sert de toile de fond à ce jeu de rôle en monde ouvert particulièrement soigné. Une merveille qui reste en bonne position au titre de jeu de l'année, il est en tout cas et de loin le meilleur jeu de la franchise.

Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard, développeur : Avalanche, éditeur : Warner Bros. Games, disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC, puis le 4 avril sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet sur Switch.

Resident EVIL 4 Remake

Difficile à croire, mais le quatrième opus de la saga Resident Evil a fêté ses 18 ans. D'abord sorti en 2005 sur Nintendo Gamecube, il est ensuite arrivé sur Playstation 2, quelques mois plus tard. Culte à bien des égards, il arrive sous forme de remake en 2023, et le plaisir est toujours au rendez-vous. Tout en conservant la trame d'origine, Capcom a su trancher dans le vif, notamment en bousculant certains aspects du gameplay d'origine, pour créer une aventure effrayante, menée tambour battant. Visuellement, c'est aussi un grand oui, avec le moteur graphique RE Engine qui fait des miracles. Le héros, Leon Kennedy, renaît dans cette version savamment repensée et les joueurs qui ne connaissent pas l'original vont se faire de sacrées frayeurs dans les bois et les couloirs de Resident 4.

Resident Evil 4 Remake, développeur/éditeur : Capcom, sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series

octopath traveler II

Au royaume des RPG venus du Japon, la nouvelle saga Octopath Traveler fait figure de descendant émérite des aventures de la grande époque de la Super Nintendo. Qu'on ne s'y trompe pas, comme les jeux Final Fantasy, Octopath Traveler II n'est pas une suite directe, mais bien une histoire différente avec des protagonistes qui n'ont rien en commun avec le précédent opus. Seul le concept, invitant à suivre huit héros et héroïnes dont les destins s'entrecroisent, est conservé. Son scénario se révèle particulièrement bien écrit, à la fois sombre et complexe, mais surtout mieux pensé que celui de son prédécesseur. On ressort alors avec la sensation d'avoir accompli une aventure marquante, portée par de superbes orchestrations.

Octopath Traveler II, développeur/éditeur : Square Enix, sur Switch, PS4, PS5 et PC.

dead island 2

Jubilatoire ! Il y avait longtemps qu’on ne s’était pas éclaté à trucider des zombies ! Direction Los Angeles, en pleine apocalypse, pour, sous la forme d’un FPS, y trancher, écraser, blaster, dézinguer, électrocuter, griller… du macchabée ressuscité sur consoles et PC. Dans ce monde composé de différentes zones ouvertes de taille plutôt réduites on arpente, seul ou avec un comparse, rues et ruelles armes blanches ou à feu au poings. Il faudra aussi ici veiller à exploiter l’environnement pour brûler, électrocuter ou faire exploser des morts-vivants. Il faut être vif, esquiver, parer et viser juste. Dans Dead Island 2, on meurt tout de même beaucoup, surtout contre des boss parfois un rien déjanté (la mariée body-buildée par exemple). Qu’à cela ne tienne, on recommence encore et encore en variant les armes, les stratégies, en courant, sautant, glissant pour éviter la mort et trucider un maximum de zombies dans des gerbes de sang (le jeu est évidemment 18+). Amy, une des héroïnes du jeu (parmi cinq disponibles) avec laquelle nous avons jouée, ne s’en laisse pas conter et son périple à L.A. (ici appelée Hell-A) laisse derrière elle une traînée sanglante. Classique mais efficace, Dead Island 2 remplit parfaitement son contrat et constitue un excellent défouloir gore et loufoque.

Dead Island 2, développeur : Dambuster Studios, éditeur : Deepsilver/Plaion, sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 et PC.

tchia

Le jeu vidéo, c'est aussi le plaisir de la découverte. Dans Tchia, le joueur incarne la jeune héroïne éponyme, confrontée à Meavora, un tyran qui a enlevé son père. Pour le renverser, Tchia doit se lancer dans un voyage enchanteur, qui vous fera découvrir des paysages incroyables et une culture méconnue. Proche de la nature, Tchia disposera des pouvoirs qu'elle devra découvrir au fur et à mesure, d'une fronde et d’un ukulélé plein de surprises.

Tchia, dévéloppeur : Awaceb, éditeur : Kepler Interactive, sur PC, PS4 et PS5

hi-fi rush

Le digne héritier de Jet Set Radio s'appelle Hi-Fi Rush. Couleurs flashy et rythme endiablé sont en effet au centre du gameplay de ce titre qui a pris tout le monde un peu par surprise au moment de sa sortie, faisant l'effet d'une bombe. A l'écran, on incarne Chai, un jeune homme délicieusement désinvolte et cool, qui se retrouve pourchassé par une multinationale après une expérience qui a mal tourné. Poursuivi par des hordes de robots, dans des décors à tomber par terre, vous voici dans la peau du héros, et il va falloir la défendre chèrement pour espérer faire tomber l'entreprise sans foi ni loi.

Hi-Fi Rush, Studio : Tango Gameworks, éd. Bethesda, sur PC et Xbox

tt isle of man : ride on the edge 3

On ne peut que saluer le travail accompli par le studio italien RaceWard qui avait pourtant la tâche, pas si aisée, de reprendre l'excellent travail des Parisiens de Kylotonn. TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 s'affiche encore comme la meilleure simulation à ce jour sur consoles et PC. Un jeu de moto qui offre des sensations uniques, invitant à prendre des risques à chaque virage pour s'en trouver gratifié. Il faut toutefois persister aux guidons des belles cylindrées, d'autant que leurs caractères très différents apportent le plaisir d'apprendre à les dompter. L'éditeur Nacon tient-là l'un de ses meilleurs titres.

TT Isle of Man : Ride on the Edge 3, développeur : RaceWard, éditeur : Nacon, sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch et PC.

grimgrimoire oncemore

On savait le petit studio japonais Vanillaware un as en matière de 2D et ses dernières productions (13 Sentinels : Aegis Rim, Dragon's Crown...) le placent très haut dans le cœur des gamers. Et le retour de GrimGrimoire OnceMore, sorti en 2007 sur PS2, permet de remettre la main sur l'un de ses joyaux. Cette version remastérisée invite à incarner Lillet Blan, une jeune mage pleine de talent dont l'aventure l'amènera à explorer une tour regorgeant de trésors, de monstres mais aussi de mystères. Dans cette académie des sorciers, l'exploration invite à bien préparer ses sorties et à acquérir les sortilèges adéquats. Accompagnés de sublimes dessins et d'une ambiance soignée, GrimGrimoire version 2023 se paie le luxe de gommer les défauts de son aîné.

GrimGrimoire OnceMore, développeur : Vanillaware, éditeur : Nis America/Plaion, sur Switch, PS4 et PS5.

chef life

Rendez-vous en cuisine avec Chef Life. Vous n'avez peut-être pas le talent d'un grand chef ou d'un grand pâtissier dans la réalité, mais ce jeu vous permet d'y croire. Du plus petit détail de votre carte à la déco de votre salle de restaurant, il faudra tout prendre en main pour espérer décrocher le Graal de tous les cuisiniers : une étoile au Michelin. Le jeu a d'ailleurs été créé en collaboration avec le célèbre guide gastronomique et cette exigence se ressent. Dommage en revanche que le titre ne soit pas techniquement plus abouti, mais le plaisir de passer derrière les fourneaux est réel.

Chef Life, Studio : Cyanide, éd. Nacon, sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox X/S et Xbox One

Atomic Heart

Et si l'Union soviétique avait fait le choix d'un monde tourner vers la recherche scientifique ? Et si l'URSS avait eu un génie capable de tout révolutionné ? L'avenir du monde en aurait été bouleversé. C'est à ce futur dystopique qu'Atomic Heart entend donner corps. Un futur qui déraille le jour où les robots aux services des hommes se détraquent et se retournent contre leurs créateurs. Avec ce FPS scénarisé, hommage aux grands Half-Life et Bioshock, le studio Mundfish livre un jeu de tir amusant et malin, grâce à un armement ingénieux et ambitieux. Malgré un scénario assez convenu qui partait pourtant bien, Atomic Heart se révèle être une bonne surprise.

Atomic Heart, développeur : Mundfish, éditeur : Focus Entertainment, sur PC, PS4, PS5, Xbox X/S et Xbox One

dead space remake

L’USG Ishimura ne répond plus… Un groupe d’ingénieurs est dépêché sur place afin de procéder aux réparations nécessaires. Évidemment, une fois sur place, les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Dead Space, titre culte de 2008, profite grâce aux nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S d’un remake en 2023. De ce survival qui prend aux tripes, on retiendra surtout l’atmosphère du jeu qui profite de la maitrise du studio Motive en termes de création graphique et de design sonore. Il faut jouer à Dead Space un casque audio vissé sur les oreilles pour se plonger avec délectation et effroi au cœur de cet USG Ishimura peuplé de créatures sanguinaires.

Dead Space, Studio : Motive, éd. Electronic arts, sur PC, Xbox et PS5

bayonetta origins : cereza and the lost demon

Un étonnante préquelle. Alors que la trilogie Bayonetta (2009, 2014 et 2022) était un condensé d'action sans répit, la Switch voit arriver un titre à l'originalité bienvenue. Baptisé «Bayonetta Origins», il prend cette fois des allures de RPG, avec une forte identité graphique. Dans ce titre assez accessible, il faut aider l'apprentie sorcière Cereza, qui est une version enfantine de Bayonetta, et le démon qui a pris possession de sa peluche. Tous deux vont devoir explorer une forêt féérique (et interdite), ce qui va permettre d'en apprendre de plus en plus sur la célèbre sorcière de l'Umbra.

Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, développeur : Platinum games, éditeur Nintendo, sur Switch

wo long : fallen dynasty

La Team Ninja de chez Koei tecmo est passée experte dans l'art de mettre nos nerfs de gamers à rude épreuve. On se souvient de la saga Ninja Gaiden et des récents Nioh avec douleur mais aussi une certaine satisfaction au coin des lèvres. Wo Long : Fallen Dynasty est de cette lignée. Le studio nous emmène cette fois-ci dans la Chine ancestrale peuplée de créatures légendaires mais aussi de guerriers en quête d'immortalité. C'est dans les pas de l'un d'eux (que l'on peut créer de toute pièce) que l'on va partir dans cette épopée avec un gameplay qui mise beaucoup sur l'art de l'esquive. D'une difficulté qui en rebutera sans doute plus d'un, comme un certain Elden Ring en 2022, ce Wo Long nous dépayse et ne récompensera que les plus courageux.

Wo Long : Fallen Dynasty, développeur : Team Ninja, éditeur : Koei Tecmo, sur PC, PS4, PS5, Xbox X/S et Xbox One

Project Zero : le masque de l'éclipse lunaire

Dans une vieille bâtisse où le parquet craque sous chaque pas, un frisson parcours votre nuque, un objet tombe sans explication... Ne bougez plus, un esprit rôde, il est temps de sortir votre appareil photo Camera Obscura pour capturer ce fantôme tel un chasseur du paranormal. Voici, en substance, tout le concept de Project Zero. Une saga horrifique que l'éditeur Koei Tecmo porte depuis 2001, lors de la sortie du premier opus sur PS2. En 2008 est sorti ce qui reste sans doute comme le meilleur épisode : «Project Zero : le masque de l'éclipse lunaire». Un jeu qui est toutefois resté confidentiel puisque sa publication a été confinée au Japon. Qu'importe, 2023 entend réparer cet oubli pour saisir d'effroi les joueurs sur consoles et PC.

Project Zero : le masque de l'éclipse lunaire, développeur/éditeur : Koei Tecmo, sur Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC

Forspoken

Bienvenue dans le monde d’Athia ! Un univers de fantasy dans lequel se retrouve projetée la jeune Frey délinquante New Yorkaise qui ne s’en laisse pas compter. Avec ce titre disponible sur PS5 et PC, les Japonais de Luminous Productions - des anciens de Final Fantasy XV (2016) - nous emmènent dans un monde ouvert sinistre et désertique combattre les terribles Tanntas. Là, aidée d’un bracelet magique un brin bavard dénommé Krav, la jeune héroïne qui n’a pas sans langue dans sa poche non plus (on adore !) et ne s’en laisse pas conter, va donc traverser ce monde fantastique en filant à toute vitesse grâce à ses pouvoirs et son grappin magique. La formule s’avère classique mais le personnage de Frey, un peu rustre et pourtant plein de charme, donne au titre une saveur particulière, une aspérité nécessaire. Reste à savoir si cela suffira pour se laisser tenter.

Forspoken, développeur/éditeur : Square Enix, sur PC et PS5