Le Seigneur des Anneaux : Amazon annonce un nouveau jeu dans la Terre du Milieu

Le Seigneur des Anneaux est de retour sur Amazon… mais en jeu vidéo ! C’est l’annonce qui vient d’être faite ce lundi 15 mai par le groupe, qui illustre une fois encore sa volonté de devenir un acteur majeur du secteur après avoir dévoilé récemment la création d’un jeu Tomb Raider.

Amazon vient de signer un accord avec Middle Earth Entreprises afin de développer un titre d’aventure massivement multijoueur en ligne (MMO) en monde ouvert. On découvrira donc une espèce de World of Warcraft dans l’univers imaginé par J.R.R. Tolkien.

Ça n’est pas la première fois que la division jeux vidéo du géant de l’e-commerce envisage d’emmener les joueuses et les joueurs du monde entier dans la Terre du Milieu. En 2021 déjà, Bloomberg avait annoncé l’annulation d’un projet équivalent. Le studio en charge de la création avait été indirectement racheté par le géant chinois du jeu vidéo Tencent. Les deux colosses n’avaient a priori pas réussi à s’entendre, contraignant Amazon à abandonner tout simplement le projet en cours. Le Seigneur des Anneaux était alors tombé aux oubliettes... pour mieux revenir aujourd’hui ? On peut l’espérer.

C’est un autre studio, Amazon Games Orange County, qui est cette fois-ci en charge de ce nouveau projet. On doit à ce dernier le jeu New World (2021), là encore un MMORPG (jeu de rôle massivement multijoueur en ligne) qui a connu un certain succès.

A ce stade de l’avancement du projet, les informations sont néanmoins encore rares. Tout juste sait-on que le jeu se déroulera durant la période couvrant les récits du Hobbit et du Seigneur des Anneaux dans un monde ouvert. On espère toutefois que le studio, en choisissant cette période maintes fois traitée, saura offrir un récit original à l’instar de ce qu’un titre comme Hogwarts Legacy, L’héritage de Poudlard a su proposer aux millions de fans d’Harry Potter.

Une saga maintes fois adaptée

Un challenge, d’autant que ça n’est pas la première fois que l’univers du Seigneur des Anneaux est adapté en jeu vidéo. Ils sont nombreux, depuis des décennies, à avoir tenté l’aventure. Les titres imaginés par le studio américain Monolith (L’Ombre du Mordor puis l’Ombre de la Guerre) avaient ainsi brillamment montré que la richesse de l’univers de J.R.R. Tolkien se prêtait à semblable développement. Mais là où Monolith proposait un jeu d’aventure solo avec une véritable trame narrative, le titre d'Amazon Games Orange County jouera avant tout la carte de l’expérience multijoueur en ligne. La narration pourrait donc être secondaire, plus diluée, dans cet univers qu’il sera toutefois possible d’explorer librement.

On espère que l’univers du Seigneur des Anneaux sera bien plus qu’une simple toile de fond avec ce titre qui n’a, pour le moment, aucune date de sortie annoncée. Tout juste sait-on encore qu’il sera disponible sur PC et consoles. En mode Free to play ? World of Warcraft l’est aujourd’hui partiellement (jusqu’à un certain niveau) mais pas New World. Chacun pourra y aller de ses conjonctures. Reste que depuis sa première parution en 1954, il y a bientôt presque 70 ans, l’œuvre de Tolkien a su faire rêver des générations de lectrices/lecteurs, spectatrices/spectateurs et joueuses/joueurs. Un prouesse dont on espère qu’Amazon Games saura être à la hauteur.