«Zelda : Tears of the Kingdom» : avec 10 millions d'exemplaires vendus, le jeu bat déjà des records

Plus de 10 millions d'exemplaires de Zelda : Tears of the Kingdom ont été vendus en seulement trois jours. D'après Nintendo, il s'agit du record du jeu le plus rapidement vendu dans l'histoire de la saga.

Lancé vendredi 12 mai dernier, il n'aura fallu que trois petits jours pour Zelda : tears of the Kingdom pour se vendre à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Un record pour un jeu de la saga, a annoncé Nintendo ce mercredi.

«Il devient par conséquent le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga The Legend of Zelda. Il s’agit également du jeu le plus rapidement vendu sur console Nintendo Switch en Europe, et le jeu Nintendo le plus rapidement vendu toutes consoles confondues en Europe. En France, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enregistre également ces trois records», explique Nintendo France dans un communiqué, qui ne précise toutefois pas les chiffres du pays. Selon Le Figaro, le jeu se serait écoulé à plus de 500.000 exemplaires sur le territoire français lors de son week-end de lancement. Un chiffre qui ne tient compte en France que des seuls ventes des versions physiques.

Une saga lancée en 1986

Tous ces chiffres confortent ainsi la saga Zelda comme étant l'une des plus populaires et lucratives de la société japonaise. En mars dernier, Nintendo annonçait que 130 millions d'exemplaires de jeux vidéo Zelda (tout titres confondus) avaient été vendus depuis le lancement du tout premier The Legend of Zelda en 1986 au Japon.

Annoncé comme la suite de Breath of the Wild sur Switch, déjà écoulé à plus de 30 millions d'unités dans le monde, Zelda : Tears of the Kingdom pourrait dépasser les chiffres de son prédécesseur.