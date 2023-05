Enshrouded : quel est ce jeu qui veut séduire les fans de Zelda, Minecraft et Valheim ?

Conçu par une équipe de passionnés venus d'Allemagne, Enshrouded est à surveiller de près pour les fans de jeux de rôle et de survie. Un monde virtuel où jusqu'à 16 joueurs peuvent collaborer. CNEWS a voulu en savoir plus auprès de son créateur, Antony Christoulakis, directeur chez Keen Games.

Une aventure ambitieuse pour un jeu qui ne l'est pas moins. Enshrouded (envelopper en anglais) est annoncé comme le jeu rêvé par les développeurs du studio allemand Keen Games. Un jeu prévu sur PC et qui sera en accès anticipé dans le courant de l'année sur Steam. Surtout, les premières images donnent à voir un jeu de rôle axé sur la survie qui marche dans les pas de Valheim, Minecraft et Zelda : Tears of the Kingdom. La liberté est de mise et la coopération entre joueurs aussi, comme nous l'explique en exclusivité Antony Christoulakis, créateur et directeur d'Enshrouded chez Keen Games.

Lorsque l'on parle de survie et d'exploration ces derniers temps, beaucoup de joueurs mentionnent Valheim. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'Enshrouded compte apporter au genre ?

Antony Christoulakis : Nous pensons que Valheim est probablement la référence la plus pertinente, car le studio a réussi à créer un jeu de survie mais d'une manière plus amusante et moins punitive. Le succès de Valheim, sorti alors que nous étions en pleine production, a été très encourageant pour nous, mais nous sommes assurément sur un jeu différent sur plusieurs points. Tout d'abord, nous proposons un monde conçu à la main au lieu d'un monde purement procédural. Il a toujours été essentiel pour nous de créer un environnement ressemblant à un lieu réel, avec son histoire, ses mythes et des découvertes intéressantes à faire. Les mondes procéduraux manquent parfois de surprises gratifiantes lors de l'exploration. De plus, nous voulons donner aux joueurs une grande marge d'expression créative, c'est pourquoi nous avons décidé très tôt de construire le jeu autour d'un monde voxel entièrement modifiable, comme Minecraft. Nous avons conçu notre propre moteur pour avoir ce niveau de liberté, mais aussi pour que le jeu soit vraiment immersif, comme les jeux à monde ouvert typiques.

Les joueurs peuvent construire tout ce qu'ils imaginent. Antony Christoulakis

Les joueurs peuvent construire tout ce qu'ils imaginent, en utilisant n’importe lequel des matériaux du monde, ils peuvent modeler le terrain, creuser des galeries, construire des châteaux imposants ainsi que des donjons et des mines dans les profondeurs de la terre. Enfin, nous voulions des combats d’Action-RPG exigeant à la troisième personne et une évolution des personnages sur le long terme. Les joueurs peuvent se spécialiser dans différentes disciplines à l'aide d'un vaste arbre de compétences, permettant aux joueurs de façonner leur propre style de jeu et de créer une synergie entre eux. Vous pouvez vous lancer dans l'action en tant que puissant guerrier équipé d'armes de mêlée, contrôler des groupes d'ennemis à distance grâce à la magie ou soutenir les autres joueurs avec des soins et des buffs pour triompher en équipe.

© Keen Games

Nous pensons également à Elden Ring et à son gameplay difficile et rigoureux. Mais Enshrouded repose aussi sur la coopération. En quoi ce facteur le différencie-t-il ?

Enshrouded est d'abord un jeu de survie accessible, avec des combats d'action-RPG et un développement de personnages qui permet de se différencier dans l'espace de survie. Nous n'avons pas l'intention de rivaliser avec des jeux d'action-RPG pur comme Elden Ring. Un des éléments clés d'Enshrouded est qu'un groupe d'amis peut jouer en coopération avec chacun son rôle à jouer, chaque personnage n’étant pas sollicité de la même manière. Chaque joueur peut se concentrer sur un aspect différent du jeu, comme la construction, la collecte de ressources, l'exploration ou les combats plus exigeants. Peu importe que le groupe de joueurs soit au complet ou non, chacun peut apporter sa contribution et faire progresser le groupe pour qu'il s'amuse ensemble, sans la pression des autres jeux multijoueurs où chaque membre d'un groupe doit être performant et investir beaucoup de temps pour gagner sa place.

© Keen Games

Pouvez-vous nous en dire plus sur les origines des Flameborn qu'incarne le héros ?

Autrefois, le monde était peuplé de royaumes humains et d'une autre population, simplement appelée les Anciens. Les Anciens étaient un peuple en quête de connaissance, tous connectés à un esprit de ruche appelé «la Flamme». Lorsque l'humanité a libéré le Brouillard par cupidité, il s'est rapidement répandu à travers le royaume et les humains comme les Anciens ont compris que rien ne pouvait l'empêcher de recouvrir le monde. Dans un dernier effort, ils ont essayé de former une nouvelle espèce, une combinaison d'humains se connectant à la Flamme. Des années après que le Brouillard ait ravagé le monde, le joueur se réveille en tant que «Flameborn» sans aucun souvenir du passé, mais il est loin d'être seul. Beaucoup de ses semblables se réveillent partout dans le monde, ils partent en quête pour dissiper le Brouillard et reconstruire leur nouveau royaume sur les cendres du passé.

© Keen Games

Comment le Brouillard affecte-t-il ce monde ?

Le Brouillard a tout corrompu. Seules les parties du monde situées en altitude sont relativement épargnées, mais même dans ces régions, la corruption s'étend. Des créatures impures parcourent le monde dans les brumes, et tout commence à se transformer en quelque chose de nouveau. Ce sont les vestiges des royaumes oubliés, consumés par le Brouillard. Les joueurs découvriront des endroits intéressants sur d'autres îles dans cette mer de brumes, mais pour s'y rendre, ils devront plonger dans le Brouillard et trouver un passage sûr pour atteindre l'autre côté. Ils ne peuvent rester dans le monde d'en bas que pour une durée limitée. Au fil du temps, les joueurs deviendront plus forts et fabriqueront de nouveaux équipements pour survivre plus longtemps dans le Brouillard, s'aventurer plus profondément dans ce monde et découvrir des trésors légendaires.

Comment comptez-vous développer cet univers ? Travaillerez-vous par DLC ou par système de saisons ?

Nous voulons vraiment travailler sur ce jeu avec nos joueurs. Il est certain que nous avons notre propre feuille de route en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités ou les parties du monde à développer, mais nous écouterons la communauté pour trouver la meilleure façon d'aller de l'avant. Nous n'avons pas encore fixé de date pour la sortie du jeu, mais il est certain que nous continuerons à développer le jeu après sa sortie avec un mélange de mises à jour gratuites et de DLC payants, comme nous l'avons fait pour Portal Knights. Les joueurs peuvent toujours jouer et se divertir sur le jeu sans acheter de contenu supplémentaire. Nous considérons que notre principale source de revenus est la vente du jeu de base, ce qui nous permet de continuer à développer le jeu pour les années à venir.

Enshrouded, de Keen Games, courant 2023 sur PC.