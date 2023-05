«Tintin Reporter : les Cigares du Pharaon» : le jeu vidéo promet un hommage fidèle au travail d'Hergé

Le petit reporter à la houpette reprend du service cette année. Tintin sera la star d'une adaptation vidéoludique des Cigares du Pharaon. CNEWS a pu rencontrer ses créateurs autour de ce projet où les ayants-droit d'Hergé veillent au respect de l'œuvre originale.

Tintin et les jeux vidéo, ce n'est pas nouveau. Les vieux joueurs se souviennent de ses apparitions sur Amstrad ou Amiga pour l'adaptation d'Objectif Lune en 1989, et même des épisodes Super Nintendo et Mega Drive autour de ses aventures au Tibet ou dans le Temple du Soleil, dans les années 1990. Mais 2023 marque son retour avec un jeu très prometteur chez Microids, baptisé : «Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon».

Un classique des aventures du petit héros, âgé officiellement de 15 ans, qui revient ici en 3D grâce au travail du studio espagnol Pendulo. C'est donc dans les mystères de l'Egypte ancienne que son auteur Hergé avait choisi d'emmener ses jeunes lecteurs en 1934. Encore aujourd'hui, cette 4e aventure du reporter intrépide est considérée comme l'une des meilleures, puisqu'Hergé avait opéré un tournant dans la narration de ses BD d'antan en mêlant enquête policière et mystères antiques.

© Microids

Une base particulièrement passionnante pour Pendulo, dont les précédentes créations Yesterday, Runaway et le récent Alfred Hitchock - Vertigo contiennent les graines des récits d'aventure inscrits dans l'ADN du point'n click. Un genre qui sied parfaitement à notre ami à la houpette. Surtout, les ayant-droits d'Hergé, chez Tintinimaginatio, veillent au grain, puisque tout ici suit des étapes de validation pour s'assurer d'un hommage fidèle, comme nous l'expliquent ses créateurs.

Le premier volet avant une suite ?

«On parle d'héritage et nous avons eu à cœur d'offrir un jeu très proche des cases de la BD. Nous mêlons donc exploration, puzzle et action tout au long du récit. L'un de nos travaux les plus étonnants a été de rendre "expressive" la houpette de Tintin, de l'animer pour coller au mieux à l'action», s'amusent les créateurs chez Pendulo au développement et Microids, qui édite le jeu. Idem pour le fidèle Milou, dont il est difficile de trouver un chien équivalent dans le monde réel pour le modéliser et l'animer en 3D.

Manette en main, on retrouve ici l'envie de partager un jeu familial autour de cette BD qui fêtera ses 90 ans l'an prochain. Pendulo ne mise ainsi pas seulement sur des phases d'énigmes, comme cette séquence avec les sarcophages de la pyramide. On peut aussi y découvrir des phases d'action, à base de QTE (quick time event) où il convient d'appuyer sur le bon bouton en un temps imparti, afin d'ajouter du rythme et du dynamisme avant de s'employer à jouer les explorateurs dans des phases plus bavardes.

© Microids

D'ailleurs, côté doublage, les créateurs ont opté pour la voix française de Tintin et le Secret de la Licorne, de Steven Spielberg (2011). Benjamin Bollen reprend donc du service dans la peau du reporter. Le doubleur de la série animée des années 1990, Thierry Wermuth, âgé de 63 ans aujourd'hui, aurait eu une voix en complet décalage avec le héros de 15 ans, nous explique-t-on. Toutefois, l'hommage à cette série, diffusée sur France 3 à l'époque, est bien présent puisque la bande originale est réorchestrée pour le jeu vidéo. «Nous ne voulions pas oublier les anciens fans», souligne-t-on chez Microids.

Attendu en cette fin d'année, Tintin reporter : Les Cigares du Pharaon annonce donc le grand retour de ce héros intergénérationnel. Microids et Pendulo mettent ici beaucoup d'énergie pour proposer un jeu hommage. D'autant qu'on pourrait supputer facilement une suite en cas de succès, puisqu'il ne faut pas oublier que Les Cigares du Pharaon forment le premier dyptique de la saga avec l'épisode du Lotus Bleu, dont les intrigues sont liées.

Tintin reporter : Les Cigares du Pharaon, développeur : Pendulo Studios, éditeur : Microids, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.