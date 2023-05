Logitech G Cloud : que vaut cette console qui permet de streamer ses jeux PC et Xbox ?

Lancée fin mai, la nouvelle console portable Logitech G Cloud compte se faire une place auprès des gamers en misant sur le streaming pour jouer aux jeux Xbox Series X et PC notamment. Une machine que nous avons pu tester et qui présente des atouts intéressants.

Alors que Sony vient de dévoiler son Project Q qui doit permettre de profiter des jeux PS5 grâce au streaming local de la console, Logitech s'aventure dans le monde du cloud pour proposer sa console G Cloud. Ici, nul besoin d'avoir de consoles à la maison, tout passe par une bonne connexion internet et un abonnement à GeForce Now pour accéder aux jeux PC, ou bien au Game Pass Ultimate pour la ludothèque Xbox. Lancée fin mai en France notamment, la petite machine de Logitech est commercialisée au prix de 359 euros. Un tarif qui la place dans une tranche de prix supérieure à la Nintendo Switch, mais les prestations ne sont pas les mêmes.

Bien connu des gamers pour ses claviers, manettes, souris, casques et appareils de simulation (volants, équipement de simulation de vol...), Logitech met ici son savoir-faire dans une console qui n'a pas pour ambition de proposer des jeux exclusifs, comme la Switch par exemple. Son but ? Proposer un hub pour accéder aux différentes offres de cloud gaming. En France, ce sont les abonnements au GeForce Now de Nvidia et au Game Pass Ultimate de Microsoft qui sont accessibles en streaming.

Une ergonomie soignée

Esthétiquement, on retrouve le souci du détail de Logitech. L'ergonomie de la G Cloud est pensée sur le modèle des manettes Xbox, réputées pour leur qualité de ce point de vue. Dans les fait, on tient la console portable bien en mains, avec une qualité indéniable des joysticks, de la croix multidirectionnelle, des boutons et surtout des gachettes analogiques idéales pour les jeux de course automobile.

© Logitech

L'écran de 7 pouces propose un affichage en Full HD, mieux que la Switch, mais qui ne permet toutefois pas de jouer aux jeux de nouvelle génération dans leur version 4K pour certains titres Xbox et PC. Un taux de rafraichissement de 60 images par seconde est proposé, alors que le service GeForce Now permet par exemple de proposer un expérience en cloud gaming pouvant atteindre les 120 Hz via d'autres systèmes.

Toutefois, ces choix techniques ne gênent en rien l'expérience... A conditions d'avoir une bonne connexion. On peut regretter qu'à ce niveau de prix la console ne propose pas le WiFi 6 ou la 5G. Logitech a cependant bien fait les choses. Le système, sous Android, permet de naviguer entre les interfaces GeForce Now et Game Pass et il est même possible d'ajouter les émulateurs compatibles avec Android pour lancer de vieux jeux vidéo - à condition d'en posséder les roms - que l'on peut ici ajouter via une carte micro-SD dédiée.

Une expérience gaming convaincante

Parallèlement, l'expérience gaming grâce au cloud est ici convaincante. Nous avons pu notamment tester des jeux comme Forza Horizon 5 ou encore A Plague Tale : Requiem, réputés pour leur beauté graphique. Et si la définition passait ici en 1080p, le rendu offert par l'écran de 7 pouces s'avérait étonnament lisible et intéressant à jouer. La latence, inhérente au cloud en fonction de votre connexion, était présente mais n'empêchait en rien de s'offrir une partie dans de bonnes conditions.

© Logitech

Plus encore, c'est l'autonomie qui nous a agréablement surpris. Logitech promet 10 heures de gaming ininterrompus, et dans les faits la batterie a tenu le choc, avant de devoir passer par la case recharge. Un bon point, tant les essais menés sur les smartphones pour jouer en streaming se révèlent très énergivores. Autre point positif, les commandes. Si nous avons salué l'ergonomie de la G Cloud au début de ce test, il est important de souligner son intérêt en court de jeu.

Reste une question : à qui s'adresse la Logitech G Cloud ? Les gamers les plus mordus préféreront jouer directement avec leur console reliée à leur téléviseur ou un bel écran gaming, via un téléchargement salutaire du jeu pour s'affranchir de toute latence. Reste que ce type de machine entend séduire des joueurs plus occasionnels qui souhaitent mettre la main sur les dernières sorties sans devoir investir dans un PC gaming coûteux, ou une Xbox Series S ou X vendue neuve à 499 euros. La G Cloud permet ici d'accéder à un panel important de jeux, notamment la plupart des blockbusters, tandis que Logitech promet d'offrir une plate-forme ouverte à d'autres acteurs du cloud gaming, à l'instar de Luna, l'offre proposée par Amazon mais qui n'est pour l'heure pas encore disponible en France.

G Cloud, Logitech, 359 euros.