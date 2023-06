Final Fantasy XVI est-il le meilleur épisode de la saga ?

Final Fantasy XVI sort ce jeudi 22 juin. Un événement pour les fans de la saga, mais aussi pour les réfractaires aux J-RPG, tant Square Enix a souhaité casser les codes. Voici notre test.

Bien parti pour être le jeu de l’été. Final Fantasy, saga culte du jeu vidéo, revient dans un seizième épisode qui entend bousculer les habitudes des joueuses et des joueurs. Terminées ces aventures qui proposaient jusque-là des combats au tour par tour. Final Fantasy XVI, exclusif à la PlayStation 5, est avant tout un jeu d’action, loin des canons de ce qu’on appelle le J-RPG (jeu de rôle japonais). Un virage radical pour la saga qui, à chaque épisode, parvient à surprendre mais reste toutefois fidèle à elle-même.

Tout d’abord en proposant un récit inédit très dense. De longues séquences de dialogues viennent émailler les scènes d’action. Le jeu est prolixe pour ne pas dire bavard et aurait, à certains moments, mérité plus de concision pour gagner en rythme. Côté doublage, la tonalité théâtrale voire lyrique fera sans doute sourire plus d’un joueur. Reste que l’on suit l’histoire de Clive Rosfield et des rivalités entre les différentes factions du continent de Valisthéa. Classique, la galerie de personnages dont on va suivre les aventures reste attachante et certaines quêtes annexes permettront ainsi de mieux cerner certains protagonistes.

© Square Enix

Comptez ici une trentaine d’heures pour voir le bout cette quête de vengeance et de rédemption. Le tout, ponctué par une série de combats dont certains pourraient bien rester dans les mémoires. Au fur et à mesure du jeu, le héros va acquérir de nouvelles compétences et attaques pour, au final, en posséder plusieurs dizaines. Attaques de foudre, de glace, de terre, de feu… il sera possible de choisir avec un luxe de détails ses offensives fétiches. Une façon habile pour composer son personnage avec des attaques aussi efficaces que spectaculaires, et ainsi personnaliser l’expérience Final Fantasy en combat.

Du grand spectacle

Mieux encore lorsque les héros/héroïnes prennent la forme de «Primordiaux», créatures gigantesques aux faux airs de Godzilla et compagnie pour des affrontements épiques. Des combats grand spectacle qui mêlent les genres avec un vrai talent du game design. On peut ici combattre en utilisant ses attaques «classiques» pour passer en mode QTE (il faut alors appuyer sur un bouton au bon moment) ou encore se retrouver dans un jeu de tir/shoot them up 2D ou 3D dans le prolongement de cette même séquence. De quoi faire de ses combats des moments mémorables aussi originaux qu’intenses.

© Square Enix

Tout cela peut sembler complexe, mais Final Fantasy 16 propose une prise en main aussi simple qu’instantanée. Il est même possible, pour ceux qui le souhaitent, de gérer les attaques avec un seul bouton. On alterne alors attaque et esquive au milieu d’un déluge d’effets visuels qui en arrivent même parfois à rendre l’action difficilement lisible, mais toujours aussi jubilatoire. Cette transition du JRPG au ARPG (jeu de rôle et d’action) se fait ainsi sans heurt, le plaisir étant immédiat.

Alors oui, ce Final Fantasy ne ressemble pas au précédent et c’est tant mieux ! Il renouvelle le genre tout en proposant un univers qui respecte l’esprit de la série. Sans être parfait, le nouveau titre de Square Enix propose une aventure spectaculaire, accessible, intense et originale dont on parvient à voir le bout. Autant de bonnes raisons de se laisser tenter pour bien commencer l’été.

Final Fantasy XVI, Square Enix, le 22 juin sur PS5.