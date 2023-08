«Goldorak - Le Festin des Loups» : 5 choses à savoir sur ce jeu vidéo hommage au dessin animé

Le 14 novembre prochain marquera le retour de Goldorak dans nos contrées grâce à un jeu vidéo conçu comme un véritable hommage. Le robot géant des années 1970 lancera ses fulguropoings sur les consoles et PC et nous avons pu monter à bord en avant-première.

«Astéro Hache !», «Cornofulgure !», «Arrimage !»... Criés dans les cours d'école dès 1978 en France où il fit un tabac à la télévision, les pouvoirs de Goldorak se rappellent à nos bons souvenirs en 2023. L'éditeur Microids prépare en effet le grand retour de ce robot géant et de son pilote Actarus, le prince d'Euphor, dans un jeu vidéo bourré d'action. Sous-titré «Le Festin des Loups», le titre sortira du fameux ranch du Bouleau blanc pour prendre son envol le 14 novembre sur consoles et PC.

un robot «gymnaste»

Conçu principalement comme un beat them all en monde semi-ouvert, Goldorak - Le Festin des Loups s'inspire directement de la série animée produite entre 1975 et 1977, dont les épisodes sont parvenus chez nous à partir de 1978. Si la série suit le manga original «UFO Robo Grendizer» écrit et dessiné par Go Nagai en 1975, elle offre surtout une composante action au robot géant. On découvrait alors un Goldorak loin d'être un robot lourdaud et mécanique, mais plutôt un robot «gymnaste» qui s'étire et se tord et n'hésite pas à faire des galipettes et saltos pour se mouvoir et se battre. Un élément repris directement par les concepteurs de ce Festin des Loups qui ont souhaité conférer toute son agilité au géant d'acier.

Manettes en mains c'est une sensation que l'on retrouve, même si la version que nous avons pu tester en avril dernier était loin d'être définitive. Lorsque les Golgoths débarquent et que l'on parcours la campagne japonaise pour leur régler leur compte, on retrouve tous les coups qui ont forgé la légende du robot cornu. Tandis qu'une jauge qui se remplit à mesure que les coups s'enchaînent permet de libérer toute sa puissance via les gâchettes L et R. Face aux boss, le jeu propose ici un enchaînement visuel où notre robot s'en va désosser son adversaire. «Nous sommes parti d'un dessin animé en 2D pour lui offrir un monde en 3D, il fallait donc rendre tout ça cohérent. Nous avons conservé l'aspect pastel des couleurs de l'anime, mais aussi voulu lui offrir cette souplesse. Goldorak n'est pas un robot statique», expliquaient pour CNEWS ses créateurs du studio Enroad.

Des phases de shoot avec Alcor

Et si le prince d'Euphor et son robot géant Goldorak seront au cœur du récit, le studio nantais Enroad et Microids ont décidé d'apporter une autre phase orientée shoot'em up avec Alcor et son vaisseau. Une bonne idée, alors qu'on craignait des phases de baston parfois répétitives. Le jeu bascule alors dans un point de vue vertical pour offrir un shmup à l'ancienne, de quoi lutter contre les envahisseurs de l'espace venus de Vega par la voie des airs.

des musiques réorchestrées par le compositeur de The Witcher 3

Série devenue un classique des années 1980, Goldorak a sans doute connu le plus grand succès générationnel d'un anime en France, poussant son distributeur à proposer plusieurs albums compilant les musiques et génériques. C'est dire si les musiques de Goldorak sont connues. Un travail sur lequel s'est aussi penché le jeu d'Enroad qui s'est alloué les services de Marcin Przybyłowicz, qui n'est autre que le compositeur de la bande-originale de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077. «Travailler sur la licence Goldorak est un honneur pour moi, elle est pionnière dans l’univers de l’anime, notamment grâce à son identité musicale reconnaissable par tous près de 50 ans après sa création», a ainsi expliqué le compositeur polonais.

Des missions sous forme de défis

Premier véritable jeu vidéo 100% dédié à Goldorak, alias Grendizer au Japon, le titre a été imaginé sous forme de challenge à relever avec un chapitrage faisant penser aux épisodes de la séries. «Un Golgoth à battre est l'équivalent d'un boss par épisode», souligne-t-on chez Microids.

Les missions sont ainsi jalonnées de différents défis qui consistent principalement à jouer des poings, mais celles-ci sont également jalonnées de variantes, avec un gameplay invitant par moment à protéger des convois de civils et des bases alliées. Le tout étant entrecoupé de scènes de dialogues entièrement doublées dans la langue de Molière. On espère donc trouver un jeu qui sache se renouveler tout au long de ce périple.

Une édition collector à 289 euros

Si les éditions collectors accompagnent souvent la sortie de jeux vidéo populaires, Microids a choisi d'offrir une édition colossale au robot géant. Son prix aussi devrait piquer, puisqu'une version collector est d'ores et déjà en précommande pour... 289 euros. Celle-ci comprendra toutefois la panoplie complète pour les fans de Goldorak, dans deux versions, soit pour la PS4/PS5, soit pour la version Switch (quant à elle prévue pour 2024). Elle comprendra une statuette de 25 cm, un poster (30x42 cm), un porte-clés, un artbook, une boite steelbook en plus de la boite en plastique du jeu classique, 4 lithographies, trois pin's mais aussi des missions spéciales incluses dans le jeu.

Goldorak - Le Festin des Loups, Microids, le 14 novembre sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC, et courant 2024 sur Switch.