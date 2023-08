Playstation Portal : ce que l'on sait de la prochaine console de Sony

Annoncée officiellement en mai dernier, la Playstation Portal, ex-Project Q, a été détaillée par Sony lors de la Gamescom, qui se déroule actuellement à Cologne (Allemagne). Ce nouvel appareil portable permettra de jouer aux jeux PS5 grâce au système de streaming Remote Play.

Près de 20 ans après la sortie de la restée célèbre Playstation portable (PSP), et plus de 10 ans après la PlayStation Vita, Sony prépare la sortie d'une nouvelle console portable. Baptisée Playstation Portal, le produit avait été dévoilé en mai dernier sous le nom de code Project Q. Mais le salon du jeu vidéo Gamescom a permis d'en apprendre davantage sur cet appareil qui s'inspire de la Switch dans sa volonté d'offrir une forme de mobilité pour les joueurs PS5.

Quand et à quel prix sera-t-elle disponible ?

La principale annonce de cette Gamescom résidait dans la mise en avant du tarif de cet appareil. On apprend ainsi que la PS Portal sera lancée au prix de 219,99 euros en France. Un prix important pour un accessoire, mais qui, nous le verrons plus loin, a de réels arguments à faire valoir. Enfin, Sony confirme que son appareil sera bien commercialisé d'ici à la fin de l'année. Un prochain événement, voire le salon du Tokyo Game Show prévu le 21 septembre, devrait préciser les choses.

Un périphérique de lecture à distance

Autre point important, on ne parle en réalité par de console ici, Sony préférant attribuer l'appellation de «périphérique de lecture à distance» pour son dernier gadget. Une notion plus juste en effet, puisque la PlayStation Portal n'est pas une machine autonome, mais permettra de streamer les jeux depuis votre PlayStation 5. Car oui, la PlayStation Portal sera compatible avec tous les jeux de la console de salon du géant japonais. Elle utilisera le service PS Remote Play, une application qui permet de jouer aux jeux de votre console sur un autre écran que votre télé (smartphone, tablette, ordinateur). A noter qu'elle ne sera pas compatible avec le casque PSVR2.

La PlayStation Portal «dispose d'un écran HD de 8 pouces et tous les boutons et fonctionnalités de la manette sans fil Dual Sense», a annoncé Jim Ryan, patron de PlayStation. Un design que l'on peut comparer à celui de la Nintendo Switch, avec son écran central et deux manettes ergonomiques sur les côtés. À titre de comparaison, l'écran de cette «PS5 portable» est un peu plus grand que celui des nouvelles Nintendo Switch Oled (7 pouces). Surtout, l'écran peut afficher les jeux dans une résolution de 1080p à 60 images par seconde.

L'usage sera cependant très différent puisqu'il faudra obligatoirement posséder une PS5 et la laisser en mode repos pour pouvoir jouer à cette console portable, via une connexion Wi-Fi. Une connexion qui devra être assez bonne afin de pouvoir streamer le jeu.

Quel est son intérêt ?

Lors de son annonce, de nombreuses voix de gamers se sont élevées sur les réseaux sociaux s'interrogeant quant à l'utilité d'un tel appareil. L'idée initiale est en effet de permettre de jouer sur un deuxième écran lorsqu'on ne peux pas accéder à son téléviseur principal. Toutefois, les joueurs pointaient du doigt l'atout de la Nintendo Switch, permettant de jouer n'importe où sans besoin d'une connexion internet.

Si Sony argumente en soulignant que de nombreux joueurs doivent souvent partager leur téléviseur avec le reste de leur foyer. Surtout, il faut savoir que la PlayStation Portal permettra de jouer même hors de chez soi. Ce périphérique intègre en effet le système RemotePlay utilisé déjà sur smartphones et qui permet de streamer les jeux... à condition d'être connecté à internet. Un réseau WiFi à distance permettra donc de jouer, mais il faudra sans doute miser sur le très haut débit pour y parvenir dans de bonnes conditions.

Des écouteurs sans fil prévus

Pour accompagner cet appareil de streaming, Sony a dévoilé ses tout premiers écouteurs sans fil PlayStation, pour rendre l’expérience sonore plus immersive. Baptisés Pulse Explore, ils seront compatibles avec la PS5 et la PS Portal, et se connecteront via le Bluetooth.