Starfield : on a testé ce jeu vidéo qui nous transporte dans l'espace et voici ce qu'on en pense

Attendu le 6 septembre sur Xbox Series S/X et PC, Starfield est sans doute le jeu de cette rentrée. Les Américains de Bethesda Studios livrent une ode à l’exploration et à l’espace avec une aventure solo intelligente d’une richesse incroyable. Nous avons pu le tester en avant-première.

Si Starfield est incontestablement le jeu de cette rentrée 2023, il pourrait bien être aussi celui de l’année ! Voire plus tant le nouveau titre de Bethesda Studios (derrière Skyrim), disponible pour consoles Xbox Series X/S et PC semble complètement fou. Après plusieurs dizaines d’heures à explorer la galaxie et de multiples planètes on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce titre hors norme qui se découvre en solo uniquement.

Mais Starfield, c’est quoi ? C’est un jeu d’action et d’aventure de science-fiction à la première (FPS) ou à la troisième personne (TPS) puisqu’il est possible de choisir entre les deux vues dans lequel vous incarnerez un membre de Constellation, un groupe de chercheurs en quête de mystérieuses reliques. Cette campagne ne constitue néanmoins qu’un point de départ et qu’une infime partie des très nombreuses aventures qui vous attendent dans ce jeu au scénario riche. Le titre propose d’innombrables quêtes variées et des dizaines d’heures de dialogues (en français) qui viennent expliciter un univers d’une incroyable vastitude et d’une surprenante richesse.

Un grand récit de SF

Starfield c’est, peut-être d’abord, un très grand récit de science-fiction. D’où l’absence de mode multijoueurs moins propices à une narration digne de ce nom. Alors que les différentes factions en lice s’opposent le joueur va multiplier les interrogations existentielles et morales autant que les missions pour les différents camps tout en tentant toujours de tirer son épingle du jeu.

Il n’existe pas ici une seule façon de faire mais de multiples en fonction de vos compétences autant que de vos envies. Les joueurs sont libres d’emprunter la voie de la diplomatie, de la guerre ou bien de la dissimulation. A chacun son style alors que l’on débloque au fil du temps de nombreuses capacités ainsi qu’une belle collection de pouvoirs… dont on ne dira pas plus afin de préserver le mystère. Autant dire que chaque aventurier, chaque aventurière va ici vivre une aventure unique, sur mesure et indubitablement mémorable.

La très grande cohérence de ce monde imaginé par Todd Howard est une perpétuelle invitation à l’exploration. Rares sont les jeux qui suscitent une telle envie. On alterne ainsi des séquences de combat intenses à pied ou bien à bord de vaisseaux spatiaux (le titre reste très accessible grâce à ses différents niveaux de difficulté) avec d’autres plus paisibles, d’exploration de planètes lointaines, de construction d’avant-postes ou de résolution d’énigmes avec toujours, chevillée au corps, l’envie d’en voir et d’en savoir plus.

des bugs encore présents

Le projet et sa réalisation sont tout simplement bluffants. Mais l’ampleur est telle que de nombreux bugs subsistent dans la version que nous avons eue entre les mains. Pas de quoi gâcher le plaisir, mais ces nombreux soucis techniques (personnage dans un mur ou ennemi à travers le sol et donc intouchable, script qui ne se lance pas, IA défaillante ou absurde…) laissent une impression de manque de finition.

Rien de rédhibitoire, mais Starfield reste très imparfait dans sa réalisation. Et pourtant… il est difficile de décrocher, de ne pas reprendre encore et encore son vaisseau pour explorer plus encore de nouvelles planètes, de nouveaux systèmes solaires, rencontrer de nouveaux personnages, de nouvelles cultures, de nouveaux environnements…

Mais est-il possible de voir le bout de cette aventure ? Oui car la quête initiale se boucle en une vingtaine d’heures... tout en vous proposant de poursuivre votre périple. Vous serez à ce stade alors loin d’avoir tout vu, d’avoir foulé le sols de toutes ces planètes, d’avoir fait le tour de toutes les quêtes et d’avoir découvert tous les secrets d’un jeu qui semble sans limite. Une fois encore, c’est à vous d’écrire votre propre récit, de faire de ce Starfield une aventure à votre mesure. Après plusieurs dizaines d’heures de jeu le constat est sans appel : Starfield fait partie de ces aventures dont on se souvient longtemps.

Starfield, Bethesda Studios, disponible le 6 septembre sur Xbox Series S/X et PC.