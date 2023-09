EA Sports FC 24 : voici les 5 vraies nouveautés du nouveau Fifa

Comme chaque année, l’éditeur EA Sports va sans doute battre des records de ventes avec la nouvelle version de son jeu de football. Sauf que cette année, le titre change. Voici les cinq principaux changements de EA Sports FC 24 attendu ce vendredi 29 septembre sur consoles et PC et qui s’appelait l’année dernière encore, Fifa.

Un nouveau nom

Premier changement, et de taille, Fifa ne s’appelle plus Fifa mais EA Sports FC 24. L’accord qui liait la fédération internationale de football à l’éditeur de jeux vidéo n’a en effet pas été renouvelé. Toutefois pas d’inquiétude puisqu’on retrouve dans le titre 19.000 athlètes (joueurs et joueuses), pas moins de 700 équipes et 30 championnats et compétitions sous licence (UEFA Ligue des Champions, UEFA Women’s Champions League, Laliga, Ligue 1 Uber Eats, Bundesliga, NWSL…). EA Sports a en effet signé des accords avec les différents clubs ou ligues afin de proposer un titre toujours aussi riche.

Les playstyles, des super pouvoirs ?

Certains joueurs possèdent des capacités qui peuvent se déclencher une fois certains objectifs atteints dans une rencontre. Ainsi Kylian Mbappé peut profiter d’un petit boost de vitesse idéal après une passe en profondeur pour se retrouver seul face au gardien adverse. Une espèce de super pouvoir en quelque sorte (alors que les super tirs répondent toujours présents eux aussi) qui permet surtout de mettre l’accent sur les capacités spécifiques de certains joueurs et joueuses. Il existe 34 playstyles différents dont il faudra savoir tirer parti une fois sur le terrain. De quoi rendre les rencontres encore plus spectaculaires mais aussi peut-être moins réalistes. L’avenir dira aussi si certains de ces atouts ne viennent pas déséquilibrer les parties.

le ballon d'or en jeu

Les modes carrières ajoutent de nombreuses (petites) nouveautés. Côté carrière joueurs (et non pas joueuses car le mode ne se décline hélas qu’au masculin…) les agents de joueur font leur apparition pour vous aider à gérer votre destin footballistique alors qu’il est désormais possible de décrocher le célèbre (et officiel) ballon d’or. La vue tactique fait aussi son apparition. On peut ainsi suivre le match en carrière entraîneur… depuis le banc de touche. Un réalisme qui se fait toutefois au détriment de l’interacivité qui devient alors très limitée…

un soupçon de jeu de rôle

En remplissant certains objectifs, il est désormais possible d’améliorer ses cartes (joueuses et joueurs). En respectant certains critères et en effectuant certaines tâches il est possible d’améliorer les caractéristiques de ses athlètes. Une façon habile de nous inviter à capitaliser sur certaines cartes, de chercher à les « développer » plutôt que de courir après de nouvelles cartes plus puissantes et de créer de l’attachement avec ses joueurs et joueuses dans un esprit très RPG (jeu de rôle). Toutefois, il n’est possible de faire évoluer qu’une seule carte à la fois… et certaines évolutions sont payantes (soit en crédit soit en points FC… qu’il faut alors acheter pour ces derniers).

le mode Ultimate Team (enfin) au féminin

Enfin, le mode Ultimate Team n’est lui aussi pas en reste avec l’ajout d’objectifs évolutions afin d’améliorer vos athlètes, l’apparition de styles de jeu pour peaufiner la complémentarité des joueuses et des joueuses et l’ajout du football féminin afin d’offrir de nouvelles options de créations d’équipes. Le démarrage de cette version mixte a toutefois été houleux avec un bug sur la joueuse Ada Hegerberg qui a suscité des réactions absurdes et d’une rare violence d’une partie des joueurs, visiblement victimes pour leur part d’un bug cérébral majeur.

EA Sports FC 24, EA Sports, sur PS5, XBox Series X/S, PC