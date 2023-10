Musée du jeu vidéo : un crowdfunding permet de lever plus d'un million d'euros

Un projet de musée du jeu vidéo a levé l'incroyable somme de 1,2 million d'euros en quelques jours sur la plate-forme KissKissBankBank. Avec ce succès inattendu, le projet pourrait bel et bien voir le jour.

Un musée du jeu vidéo à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne ? Ce projet un peu fou est pourtant sur le point de devenir une réalité. Le financement participatif lancé le 20 septembre dernier sur KissKissBankBank, baptisé «Projet Odyssée», a dépassé le palier symbolique du million d'euros en milieu de semaine dernière et s'approche à grands pas de la somme de 1,2 million d'euros.

LE PALIER DU MILLION A ÉTÉ ATTEINT !





Merci pour votre soutien, c'est incroyable, vous êtes trop fort ! pic.twitter.com/udwjnLcV2Q — Ici Japon Corp. (@icijaponcorp) October 3, 2023

Le chiffre peut paraître fou, alors que les créateurs espéraient simplement obtenir 50.000 euros pour organiser une belle exposition temporaire, et la somme risque de monter encore plus alors que le crowfunding ne prendra fin que le 5 novembre prochain.

Une rencontre comme point de départ

Tout a commencé par une rencontre entre le youtubeur Benoît Theveny, plus connu sous le nom de «Tev - Ici Japon» (1 million d'abonnés sur la plate-forme) et Ludovic Charles, un collectionneur français, comme Tev l'explique dans une vidéo mise en ligne sur sa chaîne.

Ce dernier, collectionneur passionné, a peu à peu été submergé par l'ampleur de sa collection de plus de 2.000 consoles et de jeux, qui occupait environ 300 m2. Un peu dépassé, il avait même envisagé de la vendre sur eBay pour quasiment un million de dollars en 2022, avant de renoncer. Et l'idée de rendre sa collection accessible au plus grand nombre l'a titillé dès le départ.

Plus intéressant encore, ce projet de musée est vraiment très concret. Des vues d'artistes sont déjà disponibles, des archivistes et des scénographes ont travaillé dessus pendant des mois, et le musée a reçu un soutien de poids puisque la ville de Bussy-Saint-Georges se dit prête à l'accueillir en 2026.

Il sera installé au sein d'un nouveau Pôle ludique situé en entrée de ville, en bordure de l'A4. Il est utile de préciser que Tev et les co-créateurs du projet ne veulent pas d'un simple lieu d'exposition.

Idéalement, le musée sera une expérience immersive installée dans décors spécialement réalisées pour ce lieu. Sur une surface de 3500 m² à 7000m² (en fonction de l'argent récolté) le musée fera partie d'un «univers japonais composé de plusieurs activités centrées autour de la culture japonaise».

Un restaurant, une salle d'arcade, des boutiques et une salle modulable sont annoncées, tout comme un espace de réparation et de customisation de consoles, ce qui ferai du projet Odyssée un lieu quasiment unique.

Reste maintenant à concrétiser dans les faits un projet aussi ambitieux. Depuis plusieurs années, la création d'un musée du jeu vidéo fait en effet figure de serpent de mer. L'association MO5, fondée en 2003 et qui a beaucoup œuvré pour la préservation du patrimoine numérique, s'est toujours mobilisée en ce sens. Elle dispose déjà d'une très belle collection «en vue d'un don le jour où un musée national ouvrira». Pour le moment, ce projet n'a jamais abouti et on souhaite un destin plus favorable au Projet Odyssée.