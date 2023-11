Noël 2023 : les jeux vidéo passés sous le radar mais à mettre absolument sur sa liste de cadeaux

La rentrée 2023 a été riche en énormes jeux AAA, à tel point que certains titres pourtant dignes d'intérêt sont un peu passés inaperçus. Voici notre sélection de rattrapage.

The 7th guest vr

Ça peut paraître fou, mais le 7th Guest original, sorti en 1993, était le premier jeu à vraiment utiliser les capacités de stockage du CD-Rom. Trente ans plus tard, plus de CD-Rom, la dématérialisation tend à devenir la norme et The 7th guest revient carrément en réalité virtuelle. C'est beau, toujours aussi inquiétant, et le plaisir de retrouver le manoir hanté est intact. D'autant plus que le studio Vertigo Games ne s'est pas simplement reposé sur l'aura de la licence et apporte son lot d'innovations techniques. A vos casques !

The 7th guest VR, Vertigo Games, sur PSVR2, Meta Quest 2 et Steam VR

Lords of the Fallen

Lords of the fallen, développé par CI Games, aurait sans doute mérité une sortie plus visible. Mais ce remake du souls-like a débarqué au beau milieu d'une actualité vidéoludique chargée. En bonus, le jeu a également pâti d'une sortie un peu chaotique sur PC à cause de bugs et de ralentissements, qui ont dû être patchés en urgence. Il serait dommage d'en rester là tant ce Souls-like dispose de qualités non-négligables et d'une identité propre. Exigeant et particulièrement beau, malgré son univers d'une noirceur sans nom, ce titre mérite de séduire un large public.

Lords of the Fallen, CI Games, multisupports

Mortal Kombat 1

Pas simple de «vendre» un retour aux sources pour une saga aussi marquante et ancienne que Mortal Kombat. Et pourtant, ce douzième épisode, baptisé Mortal Kombat 1, est une vraie réussite. L'histoire, qui reste secondaire dans un jeu de baston soyons honnête, est totalement nouvelle avec des héros et des «vilains» emblématiques réinventés. L'heure du tournoi d'arts martiaux entre le Royaume Terre et celui de l'outre-monde est arrivée. Et ça va cogner fort, avec des fatalities toujours plus folles. Violent, fun, et à partager à plusieurs pour encore plus de plaisir.

Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios/Warner Bros Games, multisupports

Robocop : rogue city

Un vieux rêve se réalise. Si certains jeux RoboCop ont existé par le passé, aucun n'avait permis d'incarner aussi fidèlement le meilleur flic de Détroit. Pas de surprise au niveau du contexte : le chaos règne en ville et il va falloir y mettre un terme. Vous incarnez bien sûr RoboCop, le légendaire cyborg surarmé, qui va tenter de lutter contre un nouveau baron du crime. Petit à petit, vous en aprendrez plus sur le projet « Afterlife » dans ce FPS ultra-violent qui vous propulse au cœur des années 80.

RoboCop : Rogue city, Teyon/Nacon, multisupports

Under the waves

Une fable écolo et mélancolique au fond de l'océan ? Derrière ce résumé intriguant se cache Under the waves, un jeu développé par le studio français Parallel Studios. Dans une version alternative de l’année 1979,vous incarnez Stan, un plongeur professionnel qui tente de se remettre de la mort de son enfant. Sous l'eau, loin de tout, Stan mène une vie monotone et peine à se relever. C'est là que vous intervenez, dans ce titre à l'ambiance unique, qui n'est pas exempt de défauts mais mérite vraiment qu'on lui accorde toute notre attention.

Under the waves, Parallel Studios/Spotlight by Quantic Dream, multisupports

aD infinitum

La guerre rend fou, et Ad Infinitum le confirme. Dans ce titre d'horreur passionnant, à ne pas mettre entre toutes les mains, le joueur incarne un jeune soldat allemand plongé au cœur de la Première Guerre mondiale. Egaré entre le manoir familial à Berlin et les tranchées de Flandre, il tente de comprendre ce qui lui arrive. Mais comment survivre à la réalité quand elle ressemble étrangement à un cauchemar éveillé ?

Ad Infinitum, Ekate/Nacon Games, multisupports

The Invincible

La planète Regis III recèle bien des mystères. Dans The Invincible, le joueur incarne Yasna, une astrobiologiste qui se réveille amnésique sur cette planète désertique et part à la recherche du reste de l'équipage. Evidemment, l'exploration de l'environnement ne va être une partie de plaisir, et il faudra être prêt à réagir. Mais le rythme si particulier de cette aventure narrative est un bol d'air bienvenu, alors que de nombreux titres misent sur une avalanche d'action. Une lenteur maîtrisée, qui vous laisse profiter de la direction artistique exceptionnelle de ce titre.

The Invincible, Starward Industries/11 Bit Studio, multisupports

Dune Spice Wars

Sorti après une phase d'accés anticipé, Dune : Spice wars est un must pour les fans de l'univers littéraire imaginé par Frank Herbert. Ce jeu de stratégie en temps réel (RTS) a été développé par le studio bordelais Shiro Games et déborde visiblement d'amour pour la saga de SF. Les plus anciens se souviendront évidemment de Dune 2, sorti en 1992, et qui avait fait figure de précurseur en la matière. Cette fois-ci, cinq factions sont jouables (Atréides, Harkonnen, Fremens…), chacune avec des points forts, dans différents modes de jeu, et le plaisir se (re)plonger dans l'univers d'Arrakis est total.

Dune : Spice wars, Shiro Games/Funcom, sur PC

Moving Out 2

Un jeu qui déménage toujours autant. Moving Out 2, qui sort trois ans après son prédécesseur, est une petite pépite qui vous met dans la peau d'un déménageur efficace mais assez peu scrupuleux. A seul ou à plusieurs, il faudra privilégier la rapidité et l'efficacité pour déplacer les objets et les envoyer dans le camion. La réussite sera à ce prix.

Moving out 2, SMG Studio/Devm Games/Team 17, multisupports