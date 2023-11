Voici les 5 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps

Le jeu vidéo GTA VI se fait attendre. Une sortie qui devrait être soutenue par les gamers, qui attendent la suite de la saga depuis maintenant 10 ans. Et si cette nouveauté pourrait chambouler le classement des meilleures ventes, voici les cinq jeux vidéos les plus vendus dans toute l'Histoire.

Les jeux vidéo, un succès intemporel. Ce divertissement plaît aux enfants comme aux adultes. Et avec le temps, les créateurs sont de plus en plus créatifs pour attirer les joueurs. Stratégie, aventure, sport… Les concepts ne cessent de sortir et pourtant, les gamers ont tendance à se tourner vers les jeux de référence. Si des sorties sont attendues, comme celle de GTA VI, avec le potentiel d'établir un nouveau record, les jeux vidéo les plus vendus restent, pour la plupart, des classiques.

PUBG : Battlegrounds (2017) : 75 millions d’exemplaires





Avec PUBG : Battlegrounds, soyez projeté dans l’univers de la battle royale. Ce jeu de tir, qui se déroule à la première et à la troisième personne, réunit une centaine de joueurs sur une même carte pour s’affronter. En solo, en duo ou à quatre, les gamers sont parachutés d’un avion-cargo militaire sans équipement. La dernière équipe (ou le dernier joueur encore en vie) remporte la partie. Ce jeu vidéo demande une certaine stratégie pour pouvoir exceller. Malgré une sortie plutôt récente (2017), PUBG : Battlegrounds compte 75 millions d’exemplaires téléchargés et se positionne à la cinquième position des jeux vidéo les plus vendus dans l’Histoire.

Wii Sports (2006) : 82,90 millions





En 2006, Nintendo a frappé un grand coup avec la sortie de sa console Wii. Et pour faire la promotion de son nouveau produit, l’éditeur a pu compter sur le jeu Wii Sports, utilisé comme titre de lancement. Avec ses cinq simulations de sport (tennis, baseball, bowling, golf et boxe), les joueurs peuvaient s’acclimater à la télécommande Wii. L’idée est de reproduire des gestes réels, comme frapper une balle avec une raquette de tennis. Avec des règles simplifiées, ce jeu s’adresse à tous les profils. C’est pourquoi Wii Sports a connu un fort succès auprès des plus jeunes et des adultes. A la fin de l'année 2007, le jeu est le plus vendu sur la console Wii. Les ventes mondiales atteindront même 82,90 millions exemplaires.

Tetris (2006) : 100 millions

Qui n’a jamais joué à Tetris ? Ce jeu vidéo de puzzle aura connu bien des versions depuis sa création en 1984. Considéré comme un grand classique, il est bâti sur des règles simples. Les joueurs doivent réaliser des lignes complètes en déplaçant des pièces de formes différentes. Si une ligne est complétée, elle disparait. Pour y jouer, adresse et rapidité sont recommandées pour les joueurs.

Selon l'éditeur, Electronic Arts, la barre des 100 millions de téléchargements avait été dépassée depuis la sortie en version mobile en 2005. Il s'agit du seul chiffre officiel lié à ce titre et qui le place d'emblée dans le top 3. Toutefois les records qui entourent ce jeu restent encore flous. Selon Henk Rogers, fondateur de The Tetris Company, en 2014 le jeu aurait dépassé les 425 millions de joueurs, avec les multiples versions cartouches, CD ou dématérialisées proposées. Un chiffre qui date et qui pourrait être bien plus élevé.

GTA V (2013) : 190 millions





GTA V, le plus gros succès de la saga Grand Theft Auto. Sorti en 2013, ce jeu vidéo d’action-aventure attire les gamers depuis maintenant 10 ans. Et ses ventes dépassent les 190 millions d'unités en 2023. Avec un monde ouvert, il offre la possibilité aux joueurs de parcourir librement la campagne du jeu et la ville fictive de Los Santos, inspirée de Los Angeles. Le succès du jeu s’expliquait aussi par le coût de sa réalisation ainsi que le marketing, qui s’élèvait à 265 millions d’euros, un record à l’époque. A sa sortie, GTA V a battu des records de ventes et dépassé les 20 millions d’exemplaires vendus en deux semaines. Avec une telle réussite, le jeu s'est vu attribuer le prix Game of the Year en 2013. Est-ce que sa suite, GTA VI, prévue pour 2025, connaîtra un tel carton ?

Minecraft (2011) : 300 millions





Créé en 2009, Minecraft est le seul jeu vidéo à officiellement dépasser la barre des 300 millions d’exemplaires vendus. L’accessibilité de ce jeu, disponible sur l’ensemble des plates-formes (Microsoft Windows, PlayStation, Xbox, Nintendo…), en fait sa force. Mais c’est surtout par son concept «bac à sable» que Minecraft attire des millions de gamers. Les joueurs sont plongés dans un monde composé de cubes qu’ils peuvent modifier librement. Un concept qui attire et qui réunit un grand nombre de gamers. La communauté Minecraft est l’une des plus importante dans l’univers du jeu vidéo. En mai 2020, selon Microsoft, le jeu comptait encore 126 millions de joueurs actifs par mois.