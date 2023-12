Rodéos urbains, intégration des réseaux sociaux... Comment GTA VI sera le reflet de la folie des années 2020

Dévoilé dans la nuit du 4 au 5 décembre, le premier trailer du futur jeu GTA VI a confirmé la volonté de Rockstar de vouloir caricaturer la société actuelle, notamment américaine, à travers ses excès.

Un trailer d’un peu moins de 2 minutes qui se rapproche furieusement de la réalité. Diffusé à la surprise générale dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, le premier trailer de GTA VI a capté l’attention de millions d’internautes par sa qualité visuelle, mais également par son contenu, qui offre un portrait de l’Amérique et de la société des années 2020.

De retour à Vice City, qui s’inspire grandement de la ville de Miami et de la Floride, le jeu vidéo de Rockstar permet à ses joueurs de «se comporter d'une manière qui causerait immédiatement des problèmes dans la vraie vie, voire ferait risquer la prison ou la mort», comme l’explique Nick McKay, analyste de Wedbush, une société d’investissement privée.

La violence et les réseaux sociaux reproduits dans Vice City

«Dans la vie de tous les jours, notre comportement est largement dicté par ce que la société nous autorise ou nous interdit de faire. Dans GTA tout est possible quand on le veut et si cela a des conséquences, il suffit de relancer le jeu», ajoute-t-il. Une liberté de faire ce que l’on veut qui est reflétée dans le trailer, avec la diffusion de rodéos urbains, une pratique qui a fait fureur à travers le monde au cours des dernières années, malgré les nombreux risques et décès qu’elle représente.

© Rockstar Games

L’intégration des réseaux sociaux dans le trailer de GTA VI démontre également l’impact de ces derniers au niveau de la société. Dans la vidéo publiée sur YouTube, les quelques séquences mettant en avant les réseaux sociaux, adoptant le style d’Instagram ou de TikTok, représentent la réalité, avec une recherche du buzz.

La série confirme son adaptation à l’évolution culturelle des années 2020, avec la mise en avant de plusieurs références à des vidéos qui ont cartonné sur les réseaux sociaux, à l’image de la femme tenant un marteau dans chaque main, copiant la vidéo populaire d’un fait divers survenu en 2020, en Californie.

Comparaison entre la séquence du trailer et la vidéo originale ©Rockstar Games/ABC News



Une satire qui assume l'hypersexualisation de la femme

Entre une femme en train de twerker sur le toit d’une voiture et un homme nu chassé par un policier, en passant par un alligator repêché dans une piscine, la quête de la reconnaissance sur Internet semble bien représentée.

La sexualisation importante des femmes est aussi mise en avant dans ce trailer, qui apparaît finalement comme une satire de la société américaine, avec la présence de «sugar babies», ces jeunes femmes prêtant compagnie à des hommes riches, sur un yacht. La mise en avant de fêtes sulfureuses et de strip-teaseuses confirme que, malgré les polémiques liées au sexisme, Rockstar semble assumer cette mise en avant de la femme.

© Rockstar Games



Réputée pour son aspect sulfureux, qui lui a valu de nombreuses polémiques, mais également un bannissement dans certains territoires, la saga Grand Theft Auto devrait conserver ses codes qui ont fait son succès : violence, drogues, sexe. Un cocktail explosif qui devrait de nouveau mener Rockstar au sommet des ventes.