The Finals : tout savoir sur ce FPS à la Squid Game lancé ce vendredi

The Finals est un titre que guettent tous les amateurs de FPS (jeux de tir à la première personne) depuis quelques mois et qui, surprise, est désormais disponible gratuitement dès ce vendredi pour les joueurs PC et consoles (Xbox Series et PS5).

L’annonce a été faite lors de la cérémonie des Game Awards, dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi, pour le plus grand bonheur des amateurs de jeux d’action spectaculaires. Le jeu de tir multijoueur The Finals est disponible sur consoles et PC. Mais pourquoi cet engouement me direz-vous ? Tout simplement parce que dans The Finals, tout semble pouvoir être détruit, cassé, pulvérisé, annihilé… au gré d’affrontements en ligne nerveux, pour ne pas dire frénétiques.

Les Suédois d’Embark Studios n’ont pas fait les choses à moitié. Ici, les joueurs vont s’affronter dans des arènes fermées, cadre d’une espèce de show télévisé, où tous les coups sont permis. Les développeurs ne cachent d’ailleurs pas leur inspiration puisée dans les jeux télévisés japonais ou bien encore un film comme The Running Man, Hunger Games ou la série coréenne Squid Game. Côté jeux vidéo, l’antique Smash TV, jeu télévisé gore et déjanté, a lui aussi donné quelques idées aux créateurs. Un sacré cocktail qui donne un résultat explosif.

© Embark Studios

S’il s’agit évidemment de dézinguer ses adversaires alignés dans le viseur de diverses armes, on peut aussi ici compter sur le caractère hautement destructible des environnements qui, selon les développeurs, atteint ici «un niveau inégalé dans une expérience multijoueur». On peut ici faire exploser le sol sur lequel marche les adversaires, exploser un mur pour s’offrir une nouvelle ligne de mire, faire effondrer une structure sur un ennemi, faire sauter un pont pour empêcher les adversaires de passer… La destruction des décors devient un outil tactique en elle-même.

Alors oui, un titre comme Rainbow Six Siege d’Ubisoft propose lui aussi une idée similaire, mais pas à un tel rythme ni à une telle échelle. A la question «Est-il vraiment possible de détruire toutes les structures de l'arène ?», l’équipe d’Embark Studios se contentent de lâcher un laconique «oui». Il faudra tester pour s’en assurer mais la promesse est aussi folle que séduisante et les possibilités, en termes de game design et donc de stratégies dans le jeu, potentiellement incroyables.

Après quatre ans de travail, la petite centaine de personnes qui œuvre sur le jeu le lâche donc dans la nature, ou en pâture aux joueurs et joueuses du monde entier. La formule unique du jeu séduira-t-elle les joueurs sur le long terme ? Les paris sont ouverts. L’éditeur prévoit d’ores et déjà de déployer dans les semaines et mois à venir de nouveaux contenus afin d’enrichir l’expérience : «cela pourra prendre la forme de cartes, de nouveaux modes de jeu, d'armes, de gadgets, de capacités et bien plus encore !», prévient-on.

© Embark Studios

Ce sont les joueurs et les joueuses qui décideront du destin de The Finals dans les semaines qui viennent. Après les tests des mois passées sur la préversion du jeu (open beta), l’envie sera-t-elle toujours là pour hisser The Finals sur les plus hautes marches du podium très convoité des FPS multijoueur, aujourd’hui dominé par les Américains avec Call of Duty, Counter Strike ou encore Overwatch. Si la suite de l’histoire reste évidemment à suivre, The Finals s’impose, depuis ce matin, comme un titre à essayer.

The Finals, Embark Studios, sur PS5, Xbox Series X/S et PC.