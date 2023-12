The Game Awards 2023 : et le jeu vidéo de l'année est...

La 9e cérémonie des Game Awards, qui distingue les jeux vidéo de l’année 2023, s’est déroulée dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre à Los Angeles. Parmi eux, un jeu s’est grandement fait remarquer.

Un carton plein pour Larian Studios. L’éditeur belge de jeux vidéo est ressorti grand vainqueur des Game Awards 2023 à Los Angeles, en remportant 6 prix au cours de la cérémonie, dont la plus prestigieuse : celle du jeu vidéo de l’année 2023, avec son titre Baldur’s Gate III. Un succès fêté avec style par le patron de Larian Studios, Swen Vincke, qui a reçu la récompense des mains de Timothée Chalamet.

«L'équipe de Larian a consacré corps et âme pendant six ans à ce jeu, parfois dans des circonstances très difficiles», a déclaré le fondateur et directeur du studio en acceptant le prix.

Sorti en août 2023, ce jeu de rôle plonge le joueur dans un univers de fiction mêlant médiéval et fantastique, celui des Royaumes oubliés, issu de l’historique du jeu de rôle Donjons & Dragons. Multijoueur et disponible sur PC, PS5 et désormais sur Xbox Series, Baldur’s Gate III a reçu un excellent accueil de la part du grand public, mais également de la presse.

En concurrence avec plusieurs gros titres comme Resident Evil 4, Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy XVI ou encore Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate III a été nommé à 9 reprises et est reparti avec 6 récompenses au cours de la soirée : jeu de l’année, meilleure performance d’acteur, meilleur RPG, meilleur jeu multijoueur, meilleur lien avec sa communauté et le vote du public.

Une récompense pour la France, Spider-Man 2 rentre bredouille

Comme à son habitude, Nintendo a également été l'un des acteurs principaux de la cérémonie, avec trois récompenses glanées grâce à Super Mario Bros. Wonder (meilleur jeu pour la famille), Pikmin 4 (meilleur jeu de stratégie) et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (meilleur jeu d'action et d'aventure).

Bien que représentée dans plusieurs catégories liées à l'Esport, la France a eu droit à son moment de gloire avec un jeu vidéo : Tchia. Développé par le studio Awaceb, basé en Nouvelle-Calédonie, ce jeu d'action-aventure a remporté le prix du meilleur jeu à message positif.

En revanche, Marvel's Spider-Man 2, développé par Insomniac Games et édité par Sony, est passé au travers durant la soirée : nommé à 7 reprises, le jeu d'action et d'aventure n'a pas remporté la moindre récompense.