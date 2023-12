League of Legends : Eika, joueur professionnel, révèle son homosexualité pour faire avancer les mentalités dans l'e-sport

Eika, joueur professionnel et très populaire de League of Legends, a fait son coming-out gay, ce mercredi 27 décembre, via son compte X. Le quadruple vainqueur de la Ligue française de «League of Legends» a reçu de nombreux messages de soutien.

«J’aimerais vous dire que je suis gay». Dans un simple message posté sur son compte X (anciennement Twitter) Jérémy Valdenaire, connu sous le pseudonyme d’Eika, a révélé son homosexualité. Le joueur très populaire de «League of Legends» et quadruple vainqueur de la Ligue française, s’est adressé à ses supporters.

«Message très personnel ce soir, mais j’aimerais vous dire que je suis gay. Être joueur pro dans un milieu où tu entends encore des propos homophobes, c’est effrayant d’oser être la personne que l'on est» a-t-il écrit. «J’espère qu’en m’ouvrant à vous, cela aidera à faire avancer les mentalités dans l’e-sport ou le gaming en général» a continué le joueur de 27 ans.

À peine 48h après la publication de son message, également traduit en anglais, Eika a reçu de nombreux soutiens de la part d’autres joueurs, mais également de fans. En outre, la publication a été vue près de trois millions de fois.

Clément Laparra, dirigeant de la Karmine Corp, le club d’e-sport le plus populaire de France, a notamment commenté le message du joueur français : «J’espère que le fait que tu le fasses ouvrira la voie à celles et ceux qui n’osent pas et vivent ce que tu as vécu. C’est important qu’on ne devienne pas comme le sport tradi où c’est un tabou. Sois heureux».