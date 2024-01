La bande-annonce du jeu vidéo «Indiana Jones and The Great Circle» suscite l'excitation des fans

La bande-annonce du jeu vidéo «Indiana Jones and The Great Circle» vient d’être dévoilée par Bethesda Softworks et le studio MachineGames. Attendu en 2024, exclusivement sur Xbox, il suscite déjà l’excitation des fans, impatients d’incarner le célèbre archéologue.

L’excitation est à son comble. Annoncée en 2021, la première bande-annonce du jeu vidéo «Indiana Jones and The Great Circle» mérite clairement le détour, tant elle est remplie de promesses. Les joueurs pourront y incarner le célèbre archéologue, dans ce jeu d’aventure à la première personne dont l’action se situe en 1937, entre les événements de «L’Arche Perdue» et «La Dernière Croisade».

L’histoire verra Indiana Jones parcourir le monde «afin de percer les secrets d’une ancienne force connectée au Grand Cercle», précise un communiqué. La bande-son, les graphismes, la présence des Nazis, etc. Tous les ingrédients de la saga Indiana Jones au cinéma sont réunis dans ce jeu imaginé par Bethesda Softworks et le studio MachineGames (Elder Scrolls, Fallout), dont la série est prévue en 2024, exclusivement sur Xbox.

Les jeux vidéo inspirés ou adaptés des films ont été nombreux depuis le premier d’entre eux, «Raiders of the Lost Ark» en 1982 sur Atari, jusqu’au bâclé «Indiana Jones and the Staff of Kings», en 2009. Depuis, les fans attendent patiemment une nouvelle aventure sur console. Et il semblerait que ce «Indiana Jones and The Great Circle» soit prêt à récompenser cette longue période d’attente.