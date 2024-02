Persona 3 Reload : une cure de jouvence réussie pour l’un des meilleurs jeux de rôle de sa génération

Devenue culte grâce à son 5e opus sorti en 2016 au Japon, la saga Persona est de retour ce vendredi avec le remake de son 3e opus, sorti initialement en 2006.

Dire que 2024 s’annonce sous les meilleurs auspices pour les fans de jeu de rôle japonais est un euphémisme. Final Fantasy VII Rebirth, Unicorn Overlord, Granblue Fantasy Relink, Metaphor ReFantazio ou encore Visions of Mana constituent les titres les plus attendus de cette nouvelle année. Mais c’est à Persona 3 : Reload qu’il incombe d’ouvrir le bal.

Disponible ce vendredi 2 février sur consoles et PC, le nouveau titre des Japonais d’Atlus n’est autre que le remake de l’un des épisodes les plus cultes de la saga Persona. Alors que Persona 5, et ses plus de 10 millions d’exemplaires vendus dans le monde, a porté au firmament cette série épique et moderne à travers le monde, Atlus a choisi de faire attendre le 6e opus pour les fans de la première heure en leur offrant un petit retour en arrière.

© Atlus

Ce 3e volet, sorti en 2006, avait déjà contribué à populariser la saga à travers un récit mettant en scène des lycéens chargés de chasser les démons la nuit et de mener leur vie d’adolescents tourmentés le jour. En s’inscrivant dans un univers contemporain, Persona 3 avait su sortir des univers médiévaux fantastiques de la concurrence pour impliquer les joueurs dans une aventure plus mûre et cool, autour d’un groupe d’élèves partageant une vie et des soucis proches du quotidien.

un récit accrocheur et sophistiqué

En incarnant un beau gosse ténébreux (dont vous déciderez du nom) débarquant dans un nouveau lycée, Persona 3 invite à tisser des liens sociaux avec une petite bande d’élèves capables d’accéder à un monde parallèle, chaque nuit. Chargée de combattre des démons dans un lycée transformé en tour de Babel dès minuit, la petite troupe d’ados va surtout apprendre à dépasser les différences de chacun, voire à laisser l’amour unir certains, pour vaincre ce mal nocturne.

© Atlus

Si le scénario de Persona 3 Reload reste le même que celui du jeu original, le récit s'offre un nouveau rythme et reste particulièrement accrocheur et sophistiqué. Atlus a su insuffler le gameplay de Persona 5 pour rendre attractive une aventure dont le gameplay initial aurait pu être rebutant pour des joueurs de 2024. On salue également le fait d'avoir calquer les combats sur le système de Persona 5 pour offrir plus de dynamisme, avec toujours la possiblité d'invoquer des créatures (persona) pour vaincre les ennemis et apprivoiser ces derniers pour les réutiliser ensuite contre d'autres monstres.

Exit les donjons lourdingues et interminables et une méthode de sauvegarde décourageante comme en 2006, cette version 2024 offre un confort de jeu plus ouvert, d’autant que les musiques ainsi que les dialogues doublés (anglais ou japonais) et les sous-titres dans la langue de Molière rendent l’aventure accessible à tous. Les séquences animées tirées de l’anime japonais Persona 3 ainsi que des graphismes modernisés plus proches de Persona 5 suffisent à convaincre.

Avec un lifting au goût du jour et un gameplay bien plus dynamique, Persona 3 profite d’un retour mérité. Fan de Persona, on attend désormais avec impatience le jeu Metaphor ReFantazio, conçu par les créateurs de Persona 3, 4 et 5, qui explorera un univers d'heroic fantasy qui s'annonce explosif et dont la sortie est programmée pour le 3e trimestre 2024.

«Persona 3 : Reload», Atlus, sur Xbox Series X/S, PS5, PS4 et PC.