«Princess Peach Showtime!» : on a joué à ce futur hit familial de la Switch

Devenue une femme forte et démontrant un caractère bien trempé dans le film Super Mario (2023) au cinéma, Peach a enfin droit a son propre jeu sur Switch. Attendu le 22 mars, «Princess Peach : Showtime!» s’est laissé approcher en avant-première et donne à espérer un jeu pensé pour tous les âges.

Pour un inconditionnel de Nintendo, il faut remonter à 2006 pour se remémorer un jeu entièrement dédié à la belle tête couronnée de Peach. «Super Princess Peach» était alors un jeu de plates-formes pensé pour un jeune public, où Mario n’avait pas voix au chapitre. En 2024, c’est au tour de «Princess Peach : Showtime!» de remettre l’héroïne au centre d'un jeu d’aventure, attendu le 22 mars sur Switch. Nous avons été conviés à découvrir en avant-première ce futur titre au gré de quatre premiers niveaux démontrant un gameplay à la fois accessible et varié.

Si les premières bandes-annonces du jeu laissaient entrevoir une aventure placée sous le thème du spectacle, c’est bien le point central qui guidera le joueur tout au long des niveaux.

© Nintendo

Tombant dans un guet-apens dès les premières secondes du jeu alors qu’elle était venue assister à un simple spectacle, Peach doit faire face à la terrible Syrah, qui fait basculer la scène dans une autre dimension. Epaulée par une petite étoile nommée Stella, Peach hérite de nouveaux pouvoirs basés sur un ruban magique…

Inspiré des Magical Girls

Si Nintendo avait choisi le thème du manoir hanté pour offrir à Luigi, le poltron, sa saga Luigi’s Mansion, Peach pose quant à elle ses bagages dans l’univers du show, attirant les projecteurs sur elle, telle une star de cinéma et de théâtre. Est-ce là l’ambition de créer une nouvelle série en cas de succès ? Le temps le dira, mais cette première approche du jeu laisse espérer un développement intéressant en la matière pour ce personnage féminin, habitué des seconds rôles dans les aventures de Mario.

© Nintendo

Ici, exit le petit plombier moustachu, place à une femme forte pour une aventure en solo inspirée des Magical Girls à la japonaise. A l’instar de Sailor Moon, Gigi ou encore Cutey Honey, Peach va pouvoir se transformer pour endosser le rôle de son choix et relever des défis, aux gré de niveaux au gameplay sans cesse renouvelés. Tour à tour cow-girl, Ninja, épéiste, pâtissière, enquêtrice, patineuse artistique… Peach aborde chaque niveau avec un nouveau rôle. Un modèle intéressant car on ne s’y ennuie jamais, le récit s’avérant accessible même aux jeunes joueurs et joueuses, clairement visés par Princess Peach Showtime.

Deux boutons sont utilisés, l’un pour les pouvoirs, l’autre pour sauter ou esquiver, en plus des déplacements. Alors qu’on aurait pu croire le jeu simpliste, Nintendo a su dissimuler un double niveau de gameplay, autorisant à chercher de nombreux secrets sans freiner les joueurs débutants.

Sans atteindre les standards graphiques d’un Super Mario Wonder ou d’un Luigi’s Mansion 3, ce Princess Peach Showtime s’offre un univers coloré, touché par la «mignonitude».

Reste que cette première heure passée en sa compagnie est encore bien trop courte pour juger de la profondeur de ce titre, et l’on espère que Peach profitera de bonnes idées de gameplay tout au long de son aventure. On espère donc un jeu enfin à la hauteur du rôle de Peach. En sortant son héroïne du carcan de sa robe rose bonbon pour en faire une femme accomplie, tantôt athlétique, tantôt intellectuelle, Nintendo entend lui offrir tous les dons pour nous épater. Alors on espère sincèrement la voir enfin concrétiser toutes ses ambitions lors de la sortie, le 22 mars prochain.

«Princess Peach : Showtime!», Nintendo, le 22 mars sur Switch.