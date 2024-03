Gaming : les jeux vidéo du début d'année 2024 à ne surtout pas rater

2024 n'a pas commencé depuis très longtemps, et pourtant, les jeux de qualité ou très prometteurs se bousculent déjà au portillon.

Final fantasy VII Rebirth

Très attendu par la vaste communauté des fans de la licence, Final Fantasy VII Rebirth s'apprête à débarquer. Après Final Fantasy VII Remake sorti en pleine pandémie, en avril 2020, il s'agit du deuxième épisode d'une revisite qui en comptera trois au total. Parfaitement pensé, ce long J-RPG s’affiche comme l’un des plus beaux jeux en monde ouvert de la PS5. Dommage, en revanche, que quelques défauts soient encore présents, comme une caméra difficile à dompter durant les combats, mais l'aventure reste incroyable.

Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix, sur consoles et PC

Expeditions : a Mudrunner Game

La licence Mudrunner, qui propose des challenges relevés aux amateurs de conduite hors des sentiers battus, s'enrichit avec un nouveau titre baptisé Expeditions. Le but est cette fois-ci d'aider la science, en transportant du matériel dans des endroits inexplorés. Evidemment, les développeurs ont corsé le challenge en parsemant les parcours de pièges plus ou moins faciles à franchir. En revanche, contrairement à Snowrunner, le précédent jeu du studio, l'aventure ne se joue pas en monde ouvert mais sous forme de missions, ce qui permet de bien structurer la progression. Un conseil : soyez organisé et ne vous lancez pas sans réfléchir, ou alors vous allez déguster.

Expeditions : a Mudrunner game, Focus entertainment, sur consoles et PC

Prince of Persia : the lost crown

Alors que Skull and Bones, l'autre jeu Ubisoft de ce début d'année, ne séduit pas vraiment, c'est tout le contraire qui s'est produit avec Prince of Persia : The lost crown. En offrant une cure de jouvence à la licence, Ubi a frappé juste. Jonglant entre un style graphique moderne et des mécaniques de jeu ayant fait leurs preuves, ce titre est une véritable pépite qui, en bonus, a été entièrement réalisé dans les studios montpelliérains de l'éditeur. C'est beau, c'est malin, c'est fluide, et les joueurs ne s'y sont pas trompés en lui réservant un accueil triomphal un peu partout.

Prince of Persia : The lost crown, Ubisoft, sur consoles et PC

Tekken 8

Un nouvel épisode de Tekken ? Oui, mais pas seulement. Bandai Namco a su entendre les critiques formulées par les joueurs et a repensé sa licence désormais trentenaire avec un gameplay résolument tourné vers l'attaque. Le résultat est bluffant, avec un jeu de baston à la jouablité exemplaire, qui permet même aux novices de prendre du plaisir. Evidemment, le scénario n'est pas la clé de voûte du projet, mais on remarque qu'il a fait l'objet d'un soin tout particulier. D'ailleurs, avec ses cinématiques très punchy, même le mode solo est une réussite qui vous occupera plusieurs heures.

Tekken 8, Bandai Namco Studios Inc., sur consoles et PC

Pacific Drive

Quel étrange voyage, que ce Pacific Drive. Dans ce jeu de survie motorisé réalisé par la petite équipe d'Ironwood studios, vous devez conduire une voiture dans les paysages inquiétants - et pluvieux - du Nord-Ouest des Etats-Unis. L'ambiance confine au surnaturel, puisque le jeu se déroule dans une zone marquée par des radiations, où il faut se montrer organisé et malin pour tenir le coup. Chaque sortie de votre vieux break peut être la dernière, donc planifiez bien votre parcours et gardez tous vos sens en alerte.

Pacific Drive, Ironwood studios/Kepler Interactive, sur PS5 et PC

Helldivers 2

Hellodivers 2, c’est un LE jeu en ligne du moment. Un phénomène qui a surpris jusqu’à ses concepteurs (les Suédois de Arrowhead) dépassés par le succès et les quelques 400.000 joueurs connectés simultanément depuis quelques jours via Steam uniquement. Le principe de ce jeu très librement inspiré du film de SF culte Starship Troopers (1997) : dézinguer des cohortes d’insectes géants ou de robots et… pas grand-chose d’autres. Le jeu, qui se découvre à plusieurs sur le mode d’un TPS (jeu de tir à la troisième personne) multijoueur (on ne joue ici jamais seul) vous propulse sur des planètes à travers la galaxie pour tirer à tout va, courir, jeter des grenades, plonger pour esquiver l’ennemi ou bien lancer une frappe orbitale dévastatrice. Une formule simple pour ne pas dire simpliste qui, de façon un peu surprenante, a emballé les joueurs. Le fun est instantané, basique, parfois intense. Un plaisir simple, un peu coupable, qui a le mérite de faire du bien.

Helldivers 2, Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment, sur Playstation 5 et PC

Mario Vs. Donkey Kong

Infatigable Mario ! L’égérie moustachue de Nintendo revient une fois encore dans un jeu vidéo exclusif à la console Nintendo Switch intitulé Mario vs. Donkey Kong. Ce titre est en fait un remake d’un jeu plus ancien paru en 2004 sur l’antique Game Boy Advance. Autant dire que rares seront ceux que se souviendront de cette première itération ici sublimée en termes de réalisation et de contenu dans sa version 2024. Le jeu, en 2D, vous invite à guider Mario dans une succession de niveaux qui sont autant d’énigmes de plates-formes à résoudre. Il faut ici user de réflexion plus que d’adresse pour progresser dans ces niveaux de plus en plus complexes (130 niveaux au total !) Heureusement, le titre propose deux modes : un classique avec un temps limité et un détendu, sans chrono et avec des bulles de protection pour limiter une fin prématurée face aux adversaires. Une vraie belle série d’énigmes qui peuvent se picorer en sessions de jeu courtes et néanmoins cérébralement intenses seul ou bien à deux. Un titre aussi séduisant qu’intelligent.

Mario vs. Donkey Kong, Nintendo, sur Switch

Persona 3 : Reload

Devenue culte grâce à son 5e opus sorti en 2016 au Japon, la saga Persona est de retour ce cette année avec le remake de son 3e opus, sorti initialement en 2006. Le scénario de «Persona 3 : Reload» reste le même que celui du jeu original, mais le récit s'offre un nouveau rythme et reste particulièrement accrocheur et sophistiqué. Atlus a su insuffler le gameplay de Persona 5 pour rendre attractive une aventure dont le gameplay initial aurait pu être rebutant pour des joueurs de 2024. On salue également le fait d'avoir calquer les combats sur le système de Persona 5 pour offrir plus de dynamisme, avec toujours la possiblité d'invoquer des créatures (persona) pour vaincre les ennemis et apprivoiser ces derniers pour les réutiliser ensuite contre d'autres monstres.

Avec un lifting au goût du jour et un gameplay bien plus dynamique, Persona 3 profite d’un retour mérité. Les séquences animées tirées de l’anime japonais Persona 3 ainsi que des graphismes modernisés plus proches de Persona 5 suffisent à convaincre.

«Persona 3 : Reload», Atlus, sur Xbox Series X/S, PS5, PS4 et PC

Banishers : Ghosts of New Eden

Le studio français Don't nod propose régulièrement des titres à l'originalité saluée par la critique et par les joueurs. C'est une nouvelle fois le cas avec Banishers: Ghosts of New Eden, un RPG d'action au scénario intriguant, où le joueur incarne un «couple» de chasseurs de fantômes à la fin du XVIIe siècle. A New Eden, vous allez tenter de lutter contre une malédiction en libérant les âmes. Mais les choix moraux, au centre du jeu, risquent de vous tourmenter longtemps après la fin de votre partie. Beau, prenant et maîtrisé de bout en bout, Banishers est une magnifique réussite !

Banishers : Ghosts New Eden, Don't nod/Focus Entertainment, sur consoles et PC

Lysfanga

Développé à l'origine par une équipe d'étudiants et auréolé d'un prix aux Pégases 2022, Lysfanga est désormais disponible dans sa version complète et il nous a fait vibrer. Présenté comme un hack n' slash tactique, le jeu propose quelques belles idées de gameplay et notamment la possibilité d'affronter des monstres avec différentes versions de vous-même. Comment ? Tout simplement en intégrant la possibilité de voyager dans le temps et de continuer le combat avec votre double. Un concept très fun qui permet à Lysfanga de revêtir un aspect tactique à la frontière du puzzle game pour les affrontements les plus complexes.

Lysfanga, Sand Door Studio/Spotlight by Quantic Dreams, sur consoles et PC

The Thaumaturge

Certains projets discrets ont un don pour sortir du lot. The Thaumaturge, qui débarque ces jours-ci sur consoles et PC, fait assurément partie de cette catégorie. Porté par le studio polonais Fool's Theory (qui travaille aussi sur le remake de The Witcher actuellement), il nous emmène dans le Varsovie du début du XXe siècle, où Wiktor Szulski incarne un thaumaturge capable de sonder l'âme humaine et de combattre des créatures surnaturelles. Grâce à vos pouvoirs grandissants, vous allez tenter de mieux vous comprendre tout en naviguant dans les méandres de cette ville fascinante.

The Thaumaturge, Fool's theory/11 bit studios, sur consoles et PC

Enshrouded

Autopublié par le studio allemand Keen Games, Enshrouded bénéficie d'un excellent bouche-à-oreille. Ce survival action game mêle plusieurs genres, pour un résultat assez enthousiasmant. Construction, combat et exploration sont les trois axes principaux à maîtriser, avec la possibilité de jouer en co-op jusqu'à 16 pour affronter les ennemis les plus costauds. Et n'oubliez pas, prenez garde à la brume.

Enshrouded, Keen Games, sur PC