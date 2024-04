Forbes : deux Français présents dans le classement des 30 étoiles montantes dédié au sport et au jeu vidéo

Le magazine Forbes a révélé son classement des 30 personnalités les plus influentes chez les moins de 30 ans. Deux Français y figurent dans la catégorie «Sport et Jeu vidéo».

La France rayonne chez les moins de 30 ans en Europe. Dans le dernier classement de Forbes dédié aux 30 personnalités les plus influentes dans le monde du sport et de l'esport et âgées de moins de 30 ans figurent deux Français.

Ce sont deux personnalités françaises de l’esport qui représentent la France dans ce classement annuel réalisé par le média américain : Lucas Hauchard, plus connu sous le nom de «Squeezie», et Alexis Bernier, surnommé «Zen» sur la scène du jeu vidéo.

Premier Youtubeur de France avec plus de 18 millions d’abonnés sur YouTube et plus de 10 milliards de vues sur sa chaîne, Squeezie est, à 28 ans, une figure emblématique du jeu vidéo et de la création de contenu en France.

Celui qui s’est fait connaître sur le réseau social au cours de son adolescence a été à l’origine de plusieurs projets majeurs dont le GP Explorer ainsi que «Gentlemates», une équipe d’esport fondée en 2023 et qui participe à de nombreuses compétitions internationales.

Jude Bellingham et Aryna Sabalenka également dans la liste

De son côté, Alexis Bernier est déjà un acteur majeur de la scène esport en France, mais également à l’international. Âgé de 17 ans, «Zen» a déjà remporté les championnats du monde du jeu «Rocket League», tout en étant nommé meilleur joueur de la compétition.

Membre de la prestigieuse équipe d’esport «Vitality», le jeune Français a déjà engrangé plus de 300.000 euros de gains au cours de sa carrière. En plus de ses compétitions, Alexis Bernier est également présent sur TikTok et YouTube, où il cumule plus de 550.000 abonnés.

D’autres personnalités majeures du sport figurent dans ce classement, à l’image des footballeurs Jude Bellingham, Aitana Bonmati et Vinicius Junior, le pilote de Formule 1 Lando Norris ou encore les joueurs de tennis Aryna Sabalenka et Jannik Sinner.