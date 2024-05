GTA VI : 25 infractions et crimes commis le temps de la bande-annonce d'une minute trente, selon une étude

D'après une étude publiée ce mercredi 1er mai, le trailer du jeu vidéo GTA VI enregistrerait près de 25 infractions et crimes en l'espace de 90 secondes.

Une loi enfreinte toutes les 3,6 secondes. Voilà le ratio impressionnant recensé dans le trailer du jeu GTA VI, publié le 5 décembre dernier, d’après une étude menée par GTA Boom et publiée ce mercredi 1er mai.

Selon les données dévoilées par les auteurs de cette étude, spécialisés dans le jeu vidéo, les personnages présents dans le trailer ont violé environ 25 lois américaines en l’espace de 90 secondes.

En se basant sur les lois de l’Etat de Floride, sur lequel le jeu s’appuie pour son décor, plusieurs infractions et crimes recensés ont été notées comme la conduite dangereuse, la destruction de biens ou encore un attentat à la pudeur.

Sur la vingtaine de crimes et délits recensés, l'étude relève également : brandir une arme, menacer autrui avec une arme, conduite dangereuse, cambriolage au premier degré et vol aggravé, rodéo urbain, refus d'obtempérer ou encore destruction de biens.

Certains crimes seraient durement sanctionnés à l’image du braquage armé à la toute fin du trailer, puisqu’il mènerait les protagonistes à 30 années de prison.

Ne pas confondre monde imaginaire et monde réel

À noter que sur les 25 infractions, deux d’entre elles ont été commises par... des alligators ! En effet, lors d’une séquence, les deux reptiles entrent dans un café et pourraient faire face à une peine de 15 ans de prison s’il était prouvé qu’ils avaient l’intention d’effectuer un vol avec effraction, comme le relève l’étude avec un certain humour.

Un porte-parole a déclaré que «la bande-annonce ne montrant qu'une seule conséquence du crime et mettant l'accent sur l'attrait des fêtes, de l'argent et de la transgression de la loi, les jeunes fans pourraient être induits en erreur par cette représentation quant à la gravité d'un comportement illégal et pourraient, par conséquent, avoir une vision plus détendue des actes violents».

«Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, il est essentiel de vous rappeler qu'il s'agit d'un monde imaginaire qui vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire dans le monde réel. S'approprier des concepts ou des comportements tirés d'un jeu vidéo peut être dangereux pour soi et pour les autres», rappelle-t-il à la fin de l’étude.

Bien que le jeu soit officiellement interdit aux moins de 18 ans, il reste facilement accessible à un public influençable et qui pourrait être tenté de commettre des infractions.