GTA VI : un retour tant attendu à Vice City prévu pour l'automne 2025

Le studio RockStar Games a annoncé que le tant attendu GTA VI sortira à l’automne 2025. Il se déroulera à nouveau dans la ville fictive de Vice City.

Plus de dix ans après la sortie de GTA V, les fans de la franchise peuvent enfin se réjouir : Take-Two Interactive et Rockstar Games ont officialisé la sortie de Grand Theft Auto VI, prévue pour l'automne 2025.

Le sixième opus de la saga se déroulera à nouveau dans la ville fictive de Vice City, ouvertement inspirée de Miami, comme l'étaient déjà GTA Vice City (2002) et Vice City Stories (2006). Grande nouveauté : pour la première fois, les joueurs pourront incarner une femme, Lucia. Un nouveau personnage masculin, Jason, sera également de la partie.

Avec plus de 190 millions d'exemplaires vendus, GTA V est le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Encore aujourd'hui, plus de 52 millions de joueurs continuent de profiter du monde ouvert du cinquième opus. La bande-annonce de GTA VI, dévoilée en décembre dernier, cumule déjà près de 200 millions de vues sur YouTube.

Une attente palpable et des ambitions élevées

Depuis 2013, les joueurs de GTA n'ont pas eu droit à une nouvelle histoire à suivre. Dans un communiqué de résultats trimestriels, Take-Two Interactive avait déclaré : «Les consommateurs attendent ce titre avec une impatience sans précédent et nos attentes quant à son succès commercial ne cessent de croître».

Rockstar Games, le studio derrière GTA, garde secrètement la recette du succès. Entre la série Grand Theft Auto et les trois opus Red Dead Redemption, le développeur a su fidéliser ses joueurs et élargir son audience.

GTA VI devrait une nouvelle fois s'imposer comme un événement incontournable du jeu vidéo.