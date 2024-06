La plate-forme de jeux vidéo Steam poursuivie en justice pour 780 millions d’euros

Accusé d’avoir gonflé ses prix au détriment des joueurs, Steam, principal acteur des jeux vidéo PC, risque une amende de 780 millions d’euros. La plate-forme est visée par une action collective qui englobe plus de 14 millions de joueurs britanniques.

C’est une amende colossale qui plane au-dessus de Valve Corporation, l’entreprise derrière la plate-forme Steam. Au Royaume-Uni, une action collective poursuit le géant de la vente du jeu vidéo sur PC pour 656 millions de livres sterling, soit 780 millions d’euros.

Disponible depuis 2003, Steam est accusé d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché des jeux vidéo pour étouffer la concurrence, gonfler ses prix et ainsi, surfacturer plus de 14 millions de joueurs britanniques. Ces joueurs auraient payé des jeux et DLC (les contenus additionnels d'un jeu) jusqu’à 30% plus chers.

éclipser la concurrence

Selon Vicki Shotbolt, une militante des droits des consommateurs, Valve aurait injustement «exclu la concurrence sur le marché des jeux sur PC». Le groupe aurait «imposé» des clauses de parité de prix chez les éditeurs et les développeurs, les empêchant ainsi de vendre des titres à des prix moins élevés sur des plates-formes rivales à Steam.

La décision de Valve d'interdire aux consommateurs d’acheter les DLC d’un jeu Steam sur des plates-formes rivales a, elle aussi, été vivement critiquée. L’action collective a été déposée auprès de la Competition Appeal Tribunal du Royaume-Uni le 5 juin.

La demande est également accessible sur le site Steam You Owe Us, où les plaignants rappellent : «Les compagnies qui détiennent une position dominante sur un marché ne sont pas autorisées à imposer des prix excessifs ou anticoncurrentiels. Ils ne peuvent pas non plus imposer d’autres conditions commerciales injustes qui entravent ou empêchent les autres de rivaliser avec eux».

D’office, la plainte inclut tous les joueurs du Royaume-Uni. Si cette dernière aboutit, les clients de plus de 13 ans vivant dans le Royaume-Uni pourront être éligibles à une compensation allant jusqu’à 44 livres sterling, soit plus de 50 euros.

Ce n’est pas la première fois que Valve est poursuivi en justice. En 2021, cinq joueurs en Californie avaient porté plainte pour des faits similaires.