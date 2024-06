«The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom» : les rôles s'inversent pour les joueurs dans le prochain jeu de Nintendo

Pour la première fois de l'histoire de Nintendo, «The Legend of Zelda : The Echoes of Wisdom» permettra aux joueurs d'incarner la princesse Zelda, plutôt que le guerrier Link. Un jeu icônique donc attendu pour le 26 septembre.

Pour une fois, c'est bien Link qu'il faudra sauver. Lors d'un événement annonçant les jeux vidéo prévus sur Switch dans les mois à venir, ce mardi 18 juin, Nintendo a annoncé à la surprise générale que les joueurs pourront incarner la princesse Zelda elle-même dans le jeu «The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom», qui sortira sur la console le 26 septembre prochain.

Le destin d'Hyrule repose entre les mains de Zelda.



The Legend of #Zelda: Echoes of Wisdom fera son arrivée le 26/09 sur Nintendo Switch.#NintendoDirect pic.twitter.com/YiF5DQ8giN — Nintendo France (@NintendoFrance) June 18, 2024

«Cette fois-ci, Link a disparu et c'est à la princesse Zelda d'assumer le rôle de protagoniste», a déclaré Eiji Aonuma, producteur sur la série Zelda et grand architecte des derniers épisodes de la saga sur Switch.

Dans cette saga vieille de 40 ans, bien le nom de princesse soit mis en avant, les jeux tournent généralement autour du héros hylien Link, qui passe la plupart de ses aventures à tenter de la sauver.

140 millions de copies de jeux Zelda dans le monde

Dans le prochain jeu, la princesse Zelda ne se battra pas avec l'épée et le bouclier habituels, mais utilisera le pouvoir du Tri Rod, un bâton magique, pour créer et dupliquer des objets, connus sous le nom d'«échos», qui sont des imitations d'objets et de monstres. Le gameplay s'annonce donc savoureux, avec une bonne place laissée à la résolution d'énigmes et à la découverte de nouveaux secrets d'Hyrule.

Depuis le lancement de la première version en 1986, Nintendo a écoulé plus de 140 millions de copies de jeux Zelda, faisant de cette série l'une des plus populaires de l'histoire du jeu vidéo.

Le dernier épisode en date, «Tears of the Kingdom», s'était vendue à 10 millions d'exemplaires en seulement trois jours.