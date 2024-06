Luigi's Mansion 2 HD : on a testé la nouvelle aventure de ce froussard de Luigi et on a bien rit

C'est l'un des jeux de l'été sur Switch. Luigi's Mansion 2 HD débarque torche à la main, pour surprendre les fantômes ce jeudi 27 juin. Un remake que nous avons pu tester en avant-première.

On l’oublierait presque. Lui le second, le frère cadet, le froussard, le faire-valoir, le gaffeur de service… Et pourtant Luigi fait son petit bonhomme de chemin dans l’ombre de son grand frère Mario. Alors Nintendo a décidé de poursuivre sa propre saga, née lors de son premier succès sans son aîné, sur Gamecube, avec Luigi’s Mansion.

Alors que le 3e opus a porté au firmament le malchanceux de la fratrie sur Switch en 2019, Nintendo a choisi cette année de redonner sa chance à Luigi’s Mansion 2, sorti sur 3DS en 2013, dans une version estampillée HD.

Une refonte graphique mais pas que…

Si la firme de Kyôtô a habitué les «switchistes» aux remakes ces dernières années, elle s’est aussi donné les moyens d’adapter ses vieux jeux aux standards de gameplay de sa console.

On retrouve donc notre plombier vert préféré en prise avec les fantômes d’un vieux manoir sous emprise. Luigi à la frousse et des fantômes aux trousses qui jouent les revenants. Et c’est avec un petite satisfaction non dissimulée qu’on lui glisse une torche dans la main pour s’aventurer dans une épopée «horrifique» mais jamais effrayante - grand public oblige - où mystères et énigmes sont au rendez-vous.

© Nintendo

On prend encore ce malin plaisir à jouer au chasseur de fantômes, muni d’un aspirateur un peu spécial permettant de capturer les spectres. Un gameplay bien fichu qui a toutefois un peu vieilli lorsqu’on le compare à celui de Luigi's Mansion 3, qui donne lieu à des combats plus retors. Qu’importe, le plaisir de passer une nuit dans ce lieu hanté reste présent de bout en bout. Le savoir-faire de Nintendo pour relancer en permanence l’intérêt du joueur est bien présent. D’autant que ce remake hérite également d’un mode multijoueur en ligne, pour affronter les esprits malins lors de franches parties de rigolades.

Avant que le soleil ne se lève et que l’on quitte notre salopette de «ghostbuster» en herbe, force est de constater que les bons moments passés à frémir sous notre couette au côté de Luigi sont nombreux. Toujours comique et jamais ennuyeux, notre bon copain à la casquette verte s’affiche comme le compagnon idéal pour se distraire lors des orages d’été.

Luigi’s Mansion 2 HD, Nintendo, le 27 juin sur Switch