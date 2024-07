Assassin's Creed Shadows : qui était Yasuke, le premier samouraï noir du Japon au cœur d'une polémique ?

Personnage jouable du prochain jeu de la saga phare d'Ubisoft, Assasin's Creed Shadows, le samuraï noir Yasuke est un personnage plein de mystère et dont l'existence et l'importance, bien que documentée, est souvent remise en question.

Une figure historique du Japon féodal de nouveau au cœur d’une polémique. Prévu pour le 15 novembre prochain, le jeu vidéo Assasin’s Creed Shadows fait parler de lui à nouveau. En cause, la mise en ligne d’une pétition, qui a récolté plus de 40.000 signatures et qui demande à «annuler» la sortie du 14e volet majeur de la série en raison d’«incohérences historiques», perçues comme «une grave insulte à la culture et à l'histoire japonaise».

Plusieurs des incohérences historiques évoquées concernent Yasuke, un samouraï noir qui est l’un des personnages jouables dans Assasin’s Creed Shadows, souvent critiqué sur Internet, notamment par Elon Musk, qui le perçoit comme un personnage «injecté» dans le jeu «pour la diversité, l’équité et l’inclusion».

DEI kills art — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2024

Pourtant, Yasuke le samouraï a bel et bien existé, à la fin du XVIe siècle : plusieurs traces écrites confirment son existence, notamment l’«Histoire ecclésiastique des Îles et royaumes du Japon» du religieux François Solier, confirmant l’arrivée «d’un valet natif du Mozambique dans l’archipel». La chronique officielle du seigneur Nobunaga fait également part de l’arrivée d’un homme noir qui est Yasuke.

Master a vast arsenal of weapons and walk the path of the Samurai with Yasuke #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/6WXjfwiaAx — Assassin's Creed (@assassinscreed) June 13, 2024

Un samouraï à la fin de vie inconnue

Rapidement devenu un phénomène de foire, Yasuke attire l’attention par sa carnation sombre et sa grande taille, et se retrouve offert au seigneur Nobunaga, qui lui donna ce nom désormais emblématique, ainsi qu’un court katana.

Mais en 1582, alors que le seigneur Nobunaga est tué Akechi Mitsuhide, un général qui s’est retourné contre le seigneur, Yasuke est rapidement attaqué et fait prisonnier par ce dernier, qui le considérait comme un «animal indigne d’être traité comme un Japonais», selon un jésuite portugais.

Aucune trace historique ne permet de confirmer la date de la mort de Yasuke, et encore moins ce qu’il est advenu de lui à la suite de cet incident. Selon plusieurs historiens japonais, le samouraï noir aurait été envoyé à une mission jésuite de Kyoto avant de disparaître.