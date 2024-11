Red Dead Redemption : que vaut le premier volet remasterisé de la saga enfin disponible sur PC ?

Le premier volet de la saga Red Dead Redemption a enfin été adapté et remasterisé pour être joué sur PC. Ce titre culte de 2010 a tout pour séduire les joueurs, qui ont souvent découvert l'univers western de la saga à travers le deuxième épisode.

Pour les deux du fond qui n’ont pas suivi, Red Dead Redemption est un jeu à la troisième personne en monde ouvert dans un univers western, devenu culte, sorti en 2010 sur Xbox 360 et Playstation 3. L'action se déroule en 2011, et on incarne John Marston, ancien membre du clan de Dutch van der Linde, dont le but est, sous la pression du FBI (déjà), d’appréhender Bill Williamson, également ancien partenaire de Dutch. L'origin story de ce clan a quant à elle été développée dans sa suite, Red Dead Redemption 2, sorti pour sa part en 2018. Il aura donc fallu attendre quatorze ans pour, qu’enfin, le jeu original soit adapté sur PC (quelle frustration à l’époque pour les PCistes !). Ici, l’action se déroule douze ans après le second épisode, mais en pose les bases tant sur les plans narratif, de gameplay que d’environnement de jeu.

Une version améliorée, pourquoi, pour qui ?

Soyons clair : il ne s’agit ici que d’un remaster et non d’un remake. Le gameplay est donc inchangé par rapport à la version d’origine. Mais le jeu a subi un lifting graphique léché qui le rend visuellement très agréable : meilleure résolution d’affichage, effets visuels améliorés (les lumières, les détails de la végétation…) et son retravaillé. A ce propos, les différences sont moins perceptibles mais leur équilibrage est le bienvenu, avec un meilleur rendu et une gestion plus aboutie des sons environnementaux, en fonction de leur distance et de leur source intérieure ou extérieure par rapport à notre position. Inévitablement, la comparaison avec le second opus est au centre de l'expérience : là où Red Dead Redemption 2 décortiquait à l’extrême chaque action d’Arthur Morgan (le héros du 2e opus), cet épisode retranscrit les mêmes interactions de manière systématique : dépecer un animal, attacher son cheval, fouiller un corps ou prendre un objet se traduisent par une séquence automatisée, certes bien intégrée, mais peu naturelle. C’était la norme à l’époque.

La direction artistique n’a, elle, pas vieilli : les panoramas sont sublimés par les améliorations graphiques (pas de clipping, pas d’effets de flou cache misère, lumières naturelles et immersives) et la balade dans ce monde sauvage sur la voie de la civilisation se révèle passionnante.

Quid du gameplay ?

Comme dit un peu plus haut, le gameplay est parfois limité par la systématisation de certaines actions, mais demeure diversifié et satisfaisant : les séquences de tirs (que ce soient les duels ou les affrontements nécessitant d’utiliser l’environnement comme couverture, les sensations lorsque l’on déclenche le tir de notre Colt ou Winchester) sont ultra-plaisantes, tout comme les chevauchées ou même… les simples déplacements à pied.

Il ne s’agit ici nullement d’un point négatif car il faut garder à l’esprit que le jeu a maintenant 15 ans : à aucun moment cela n’est gênant mais la comparaison avec sa suite s’impose de façon inévitable.

Cette comparaison est d’ailleurs tout à fait à la hauteur du 2 concernant les activités annexes : poker, poker menteur, black jack, lancer de fer à cheval, jeu du couteau, courses de chevaux ou de chariots... On ne s’ennuie pas entre deux missions plus rugueuses.

Le Bon, la Brute et le Charlatan

Autre grande force du jeu, son incroyable galerie de personnages que l’on rencontre au fur et à mesure de l'aventure, sans parler de celui que l’on incarne. John Marston, bandit (plus ou moins) repenti, a fondé une famille et se retrouve impliqué dans cette aventure malgré lui. Laissé pour mort suite à un affrontement avec Bill Williamson, ancien partenaire brutal et, disons-le, complètement dénué d’intelligence et de bon sens, Marston doit mettre tout en œuvre pour arrêter les agissements de la bande.

John rencontrera ainsi divers personnages, plus ou moins excentriques, et surtout excellemment bien incarnés. On peut citer par exemple Bonnie MacFarlane, une femme de caractère qui sauve sa vie au début de l'aventure ou encore Nigel West Dickens, un charlatan vendant des remèdes miraculeux ayant moins d’effets que des placebos. Et que dire de Seth, le pilleur de tombes complètement fou ou de l’Irlandais, alcoolique notoire. Ces personnalités donnent lieu à des dialogues dont seul Rockstar Games a le secret et d’une cohérence totale, rendant l’univers quasiment palpable.

L’environnement, parlons-en !

Le contexte, là aussi, est important. Nous sommes en 1911, dans le Far West. Cet univers sauvage est en pleine remise en question et fait l’objet d’une sorte de choc des civilisations : les villes émergent, l’embourgeoisement de certains est galopant, avec un contraste permanent sur lequel Rockstar appuie à dessein. Bonnie a par exemple un frère banquier dont elle est totalement distanciée, on assiste à un bond des avancées technologiques (la voiture et le téléphone y font leurs premiers pas) et le rapport contrarié à la science est largement évoqué (incarnée par le charlatanisme de Nigel West Dickens mais aussi par la défiance de la population face aux réelles avancées médicales).

Traverser la carte, dont la taille est très réduite par rapport aux jeux actuels (mais largement compensée par sa densité et sa richesse exceptionnelles) donne lieu à des rencontres avec une faune omniprésente, des diligences, des bandits, des hommes de loi (comme ils disent là-bas) et autres personnages sollicitant notre aide ou voulant tout simplement nous dépouiller (c’est le Far West, ne l’oublions pas).

Reste enfin à évoquer l'aspect technique. Nous avons pu tester le jeu sur deux machines : un Steam Deck LED 512 Go et sur un ordinateur portable (Lenovo Ideapad L340-15IRH, (Processeur I5-9300HF, avec RAM 8Go et une carte Nvidia GTX 1650 4Go). Sur Steam Deck, le jeu tient un 60 fps quasi constant (quelques chutes à 50 fps peuvent survenir) avec les détails élevés. Sur le Lenovo, le jeu oscille entre 45 et 60 fps avec les détails réglés sur moyen. Dans les deux cas, l’expérience est très satisfaisante : le jeu commence à dater mais on peut se réjouir qu’il tourne sur des configurations modestes sans avoir à faire de compromis graphiques ayant un réel impact visuel.

C’est donc un grand oui pour cette adaptation, tant pour ceux qui n’ont jamais eu le plaisir d’y jouer à l’époque de sa sortie que pour ceux qui le découvriront maintenant : l’intrigue, les dialogues et les personnalités n’ont pas pris une ride et il ne s’agit pas d’un remaster paresseux.

Allons plus loin : Red Dead Redemption 1 et 2 étant intimement liés tant par leur temporalité respective que par un John Marston présent dans les deux épisodes, il ne reste qu’à espérer (dans 15 ans peut-être ?) un remake en un seul titre (Prévoyez 200 heures de jeu, quand même) de ces deux monuments du jeu vidéo. La transition entre les deux serait parfaite et notre plaisir n’en serait que plus grand, nous donnant l’occasion de vivre une épopée mémorable qui nous fera rire et pleurer. D’ici là, nous aurons peut-être droit à une adaptation en série, qui sait ?