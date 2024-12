Noël 2024 : les jeux vidéo à offrir absolument en cadeau cette année

Noël approche et le jeu vidéo reste une valeur sûre quand on veut faire plaisir. Voici nos suggestions pour éviter les mauvaises surprises sous le sapin.

Astro Bot

Mais quel chef-d’œuvre ! Le vaisseau PlayStation 5 subit l’attaque d’un alien qui va propulser sur 50 planètes les 300 membres robotiques de l’équipage. C’est à Astro de partir à la rescousse de tout ce petit monde dans un jeu de plate-forme aussi magnifique qu’ingénieux. Voici en quelques mots le pitch de ce titre imaginé par la Team Asobi, équipe japonais avec à sa tête le talentueux Français Nicolas Doucet. Après avoir été une espèce de vitrine technologique, Astro revient dans un jeu qui vous occupera au moins une douzaine d’heures. Il faut être observateur pour retrouver tous les robots disséminés dans les niveaux d’une incroyable diversité avec une jouabilité réglée à la perfection, digne des grands jeux du rival Nintendo. Véritable ode à l’univers PlayStation, certains d’entre eux évoquent des personnages et jeux culte : Ratchet et Clank, Horizon, Metal Gear, Crash Bandicoot… Des dizaines de références et de clins d’œil pour tous les fans de la marque. Un titre hommage aux univers PlayStation qui parvient à atteindre l’excellence et l’esprit purement fun des plate-formers made in Nintendo. Mario n'a plus qu'à bien se tenir. Une performance.

Astro Bot, Playstation, sur PS5

The legend of Zelda : echoes of wisdom

Mine de rien et avec toute la mignonnerie qui l'habite, Zelda : Echoes of Wisdom est une petite révolution dans l'histoire de la célèbre saga de Nintendo. Pour la première fois, c'est bien la princesse Zelda que l'on incarne pour sauver Link et le royaume d'Hyrule, non pas l'inverse. Nintendo livre de nouveaux trésors d'ingéniosité pour offrir un gameplay à la fois malin et attachant. Car notre princesse emploiera rarement l'épée pour avoir le dernier mot, mais déploiera magie et intelligence pour se sortir de mille et un dangers. L'aventure profite de la direction artistique déjà remarquée dans le remake de Zelda : Link's Awakening sorti sur Switch en 2019. Superbement réalisé, Echoes of Wisdom est aussi porté par des musiques enchanteresses, dont une réorchestration des thèmes si marquants de la saga. De quoi continuer à forger la légende qui dure depuis près de 40 ans.

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, Nintendo, sur Switch

Indiana Jones et le cercle ancien

Entre Indiana Jones et le monde du jeu vidéo, la relation a souvent été compliquée. Les plus anciens se souviennent sans doute du merveilleux point'n click Indiana Jones and the fate of Atlantis, sorti en 1992, mais depuis, tout n'a pas été au beau fixe, avec des tentatives souvent hasardeuses. Dans ce contexte, Indiana Jones et le Cercle ancien était évidemment attendu avec un mélange d'impatience et de crainte. Et la surprise est plutôt bonne, au final. Dans ce jeu d'action-aventure, on incarne le célèbre aventurier pour un récit original qui prend place en 1937, soit juste après Les Aventuriers de l'arche perdue. La montée du fascisme en Italie est d'ailleurs la toile de fond du jeu dès le début et c'est un vrai plaisir de voir la petite histoire et la grande se heurter une nouvelle fois. Pas vraiment de surprise au menu, mais la réalisation est séduisante, tout comme le doublage, et les énigmes vous donneront suffisamment de fil à retordre, sans être impossibles à résoudre. En revanche, on regrette le manque de dynamisme des combats et des ennemis vraiment peu agressifs, qui rendent les phases d'action trop faciles. Et on aurait également apprécié une vue à la troisième personne pour profiter du personnage tout au long de l'aventure.

Indiana Jones et le cercle ancien, Bethesda/Xbox, sur PC et Xbox

Flight simulator 2024

Après des débuts compliqués, la version 2024 de Flight simulator a pris son envol. Cette incroyable simulation aérienne, qui débarque quatre ans après la gigantesque gifle du précédent opus, n'en finit plus de nous étonner par la qualité de sa réalisation que l'on doit aux équipes du studio bordelais Asobo. Le titre bénéficie des dernières évolutions technologiques et propose une simulation des plus authentiques, avec des détails au sol époustouflants et des environnements jamais vus. L'introduction d'un nouveau mode carrière est un autre motif de satisfaction, puisque les débutants peuvent désormais suivre une formation pour augmenter leurs chances de réussir l’examen nécessaire avant de se lancer dans le grand bain.En étant performant et précis, vous gagnerez de l’expérience, de l’argent et une meilleure réputation, trois éléments clés pour débloquer de nouveaux appareils, de nouveaux défis et même créer sa propre flotte.

Flight simulator 2024, Microsoft/Asobo, sur Xbox et PC

star wars : outlaws

Lancé pour la rentrée par Ubisoft, Star Wars : Outlaws est l'une des bonnes surprises de cette fin d'année. Alors que la saga imaginée par George Lucas s'essouffle chez Disney ces dernières années à force de séries sans réelle ambition, le nouveau jeu en monde ouvert prend le contre pied des contenus s'intéressant aux jedis et aux siths pour mettre en scène un véritable western spatial. On y incarne Kay Wess, une bandit de l'espace digne de Han Solo, qui tente de survivre et d'acheter sa liberté en montant différents coups. Son scénario prend place entre les épisodes V et VI de la saga et nous ammène à explorer diverses planètes, dont la mythique Tatooine où la Guerre des Etoiles est née. Classique dans son gameplay, ce Star Wars : Outlaws s'avère très plaisant à jouer, grâce à une histoire bien menée, pleine de malice et d'humour.

Star Wars : Outlaws, Ubisoft, sur PC, PS5 et Xbox

EA Sports FC 25

Pas de révolution au royaume de la simulation de foot, mais des évolutions bienvenues. Si EA Sports FC 25 reste globalement fidèle à la version précédente, il a quand même revu sa copie au niveau du gameplay avec un système de passes moins facile à maîtriser et des accélérations moins irréalistes. Globalement, la qualité de la simulation est donc excellente, et vous allez très vite être confronté à l'aspect addictif de FC25, en voulant enchaîner les matchs à toute heure de la journée. Enfin, bienvenue au mode Rush, un mode de football ultrarapide en 5 vs 5. Celui-ci permet des rencontres très rapides, plus dynamiques et plutôt originales même si la majorité des joueurs préfèreront sans doute les affrontements classiques.

EA Sports FC 25, Electronic Arts, sur PS5, Xbox et PC

Call of Duty : Black Ops 6

Ce nouveau Call of Duty Black Ops 6 ne serait-il pas le meilleur épisode depuis bien longtemps ? Tout d’abord, au niveau de sa campagne solo qui s’avère être une des mieux écrites et des plus prenantes depuis celle du remake Modern Warfare en 2019. Les séquences de jeu sont variées, plutôt originales, la mise en scène toujours hollywoodienne parfaitement maîtrisée et l’expérience de jeu, plutôt musclée, dure une petite huitaine d’heures. Pas énorme, mais une fois lancé, difficile de décrocher et on retrouve du grand Call of Duty. Le mode zombies revient lui aussi en pleine forme en abandonnant la formule ouverte du précédent opus. Le jeu est nerveux, parfaitement réalisé et lisible pour une expérience à plusieurs intense. Enfin, les sempiternels modes multijoueurs répondent évidemment présents avec 16 cartes différentes très bien pensées d’un point de vue tactique. Classiques, ces modes n’en demeurent pas moins toujours aussi excellents et parfaitement calibrés. Les concepteurs du jeu ne se sont pas perdus dans des évolutions, perks, difficiles à comprendre mais ont ajouté un système de déplacements plus fluide qui permet d’accroitre (oui c’est possible) la nervosité et la fluidité de ces passes d’armes. Epique et plutôt jouissif quand on maitrise la manœuvre. Le plaisir de jeu est instantané même si peu de choses changent ici in fine. Reste qu’il faut parfois et comme toujours un peu de patience (et de sang-froid) face aux furieux, experts de la gâchette, qui traînent sur ces cartes.

Call of Duty : Black Ops 6, Activision, sur PC, PS5 et Xbox Series X/S

Metaphor : ReFantazio

Année particulièrement riche pour les fans des J-RPG (Final Fantasy VII remake, Persona 3 reload...), 2024 réserve un autre trésor : Metaphor : ReFantazio. Un titre majeur réalisé par les créateurs du superbe Persona 5, chef d'œuvre du genre sorti en 2016 et qui reste encore une référence absolue. Pour Metaphor, les équipes d'Atlus ont souhaité dépoussiérer la fantasy pour offrir une œuvre animée pop et peuplée de protagonistes hauts en couleur. Dans un royaume en souffrance après l'assassinat de son souverain, le peuple est mis à contribution pour élire son successeur. Notre héros, prétendant au trône, va alors entamer une tournée à travers les continents, non sans péripéties... Superbement réalisé de bout en bout et possédant un scénario à la fois bien rythmé et jamais ennuyeux sur une soixantaine d'heures, Metaphor : ReFantazio est l'une des merveilles de l'année. Sans égaler l'audace et la modernité dont faisait preuve Persona 5, cette aventure a tout pour rester inoubliable, d'autant qu'Atlus a tout fait pour le rendre accessible à chaque joueur. Passionnant.

Metaphor : ReFantazio, Atlus, sur PS5, Xbox Series X/S et PC

Dragon Quest III HD 2D Remake

Autre perle de cette fin d'année en matière de jeu de rôle japonais, le 3e épisode canonique de la saga Dragon Quest s'offre un remake HD où le pixel art est magnifié. Square Enix redonne ici vie à l'un de ses classiques, sorti initialement sur Famicom en 1988. Jeu qui avait alors déchaîné les passions et était resté gravé dans les cœurs. Pour cette mouture 2024, les développeurs ont intégralement repris le mythe pour lui offrir un écrin du plus bel effet. Si les mécaniques restent à l'ancienne, le plaisir demeure, notamment grâce à de subtiles touches ça et là que les développeurs ont repises afin de rendre le jeu plus digeste, mais aussi une arène de monstres inédite qui offre un côté Pokémon. Le scénario a également été étoffé pour faire la lumière sur certains événements du passé des personnages. Tandis qu'il est possible d'opter pour une difficulté moindre pour profiter de l'histoire sans encombre. Ajoutez à cela une réorchestration totale des musiques qui comptent parmis les plus belles de l'histoire des jeux vidéo et vous obtenez un remake très réussi. Assurément le meilleur moyen de découvrir ce jeu culte, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Dragon Quest III HD 2D Remake, Square Enix, sur PS5, Xbox Series X/S et Switch

Silent Hill 2 remake

Sorti il y a plus de 20 ans, Silent Hill 2 fait partie pour un certain nombre de gamers d’un certain âge des titres culte de la PlayStation 2. Ce titre d’horreur qui ne date donc pas d’hier a été revisité par le studio polonais Bloober team (Layers of Fear, The Medium…) à destination de la PlayStation 5 et du PC. James Sunderland pleure sa femme décédée, mais lorsqu’il reçoit de sa part une lettre l’invitant à la retrouver dans la bourgade de Silent Hill, son sang ne fait qu’un tour et l’aventure commence.

Fidèle à l’original tout en bénéficiant d’une réalisation 100% années 2020 et de nombreux ajouts, Silent Hill 2 nous emmène, sur le mode du TPS (jeu à la troisième personne), dans des décors sinistres où l’on flirte très vite avec l’horreur aussi bien que la folie. Angoissante à souhaite, la mise en scène multiplie aussi les jump scare, ces séquences dont le but est de faire bondir le joueur et son cœur avec lui. Autant dire que la formule marche parfaitement alors qu’on arpente les rues et bâtiments de cette inquiétante petite ville. Une bien belle occasion pour tous ceux qui n’ont pas connu la franchise de la découvrir et pour tous les adeptes de la première heure de redécouvrir un titre qui fait clairement froid dans le dos.

Silent Hill 2, Konami, sur PS5 et PC