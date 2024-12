«Pokémon Pocket» : tout ce qu’il faut savoir sur «L’île mystérieuse», la nouvelle extension disponible dès le 17 décembre

The Pokémon Company a annoncé, ce jeudi 12 décembre, la sortie de sa nouvelle extension du jeu mobile «Pokémon Pocket» intitulée «L’île fabuleuse» pour le 17 décembre prochain. En voici les nouveautés.

Près d’un mois et demi après son lancement mondial, le jeu mobile «Pokémon Pocket» va voir son Cartodex s’agrandir et accueillir de nouvelles cartes à collectionner. Dans un communiqué publié ce jeudi 12 décembre, The Pokémon Company a annoncé la sortie de l’extension «L’île fabuleuse» à compter du mardi 17 décembre.

Dans cette nouvelle extension, les amateurs de cartes Pokémon et les adeptes des combats pourront découvrir de nouvelles cartes à travers un nouveau booster et la pioche miracle, en espérant obtenir des Pokémon rares.

Plus de 60 millions de téléchargements enregistrés

Parmi elles figurent notamment un Mex Ex, un Ptéra Ex et le dresseur emblématique Blue qui pourraient changer la donne lors des combats.

En lice dans la catégorie du «meilleur jeu mobile» aux Game Awards 2024, Pokémon Pocket connaît un succès fulgurant, avec 60 millions de téléchargements sur les appareils iOS et Android depuis le 30 octobre dernier.