Quel est ce jeu vidéo de foot français qui cartonne depuis sa mise en ligne ?

Révélé en décembre dernier, Rematch, le nouveau jeu de football développé par le studio français Sloclap, vient tout juste de faire ses premiers pas avec une version bêta. Le lancement cartonne.

Un engouement impressionnant. Après le succès critique du jeu vidéo SIFU, le studio Sloclap revient cette année avec Rematch, un jeu de football multijoueur. Ce week-end, la version bêta proposée a déjà atteint un pic impressionnant, dépassant les 130.000 joueurs connectés simultanément.

Cette première bêta fermée dévoile un jeu à mi-chemin entre arcade et compétition. Son approche rappelle celle de certains titres comme Rocket League, délaissant la simulation classique au profit d’un gameplay arcade. L'occasion idéale de découvrir ses mécaniques, ses modes de jeu, et de voir comment un studio reconnu pour ses jeux de combat s’est aventuré dans l’univers du football.

Avec plusieurs jeux salués par la critique à leur actif, Sloclap s’adresse cette fois à un public encore plus large. Et les fans répondent présents : la bêta actuelle connaît un succès impressionnant.

Actuellement, plus de 75.000 personnes continuent de jouer en même temps à cette version test. Le buzz généré par les vidéos de gameplay partagées sur les réseaux sociaux n’y est sûrement pas étranger, contribuant à sa popularité.

🚨| WATCH: Speed played the new football game “Rematch” and was surprised how good it was for just being in Beta, rating it 7/10 👀😳 pic.twitter.com/p4otdU9tYr

— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) April 20, 2025