«Clair obscur : Expedition 33» : quelle est cette œuvre française qui pourrait bien devenir le jeu vidéo de l'année ?

Le tout nouveau jeu vidéo qui fait l'unanimité pour lui est... français. Trois jours seulement après sa sortie le 24 avril, «Clair obscur : Expedition 33» a écoulé un million de copies. Cet outsider d'un studio indépendant de Montpellier se présente déjà comme le potentiel jeu de 2025.

Le jeu de l’année sera-t-il français ? «Clair obscur : Expedition 33» est sorti ce jeudi 24 avril et déjà, ce RPG de dark fantasy affiche un impressionnant million de copies écoulées en trois jours seulement, devenant en même temps le jeu le mieux noté de l'année par les critiques du monde entier. Pourtant, l’œuvre n’est pas signée par une enseigne mythique du jeu vidéo, mais bien par un studio indépendant de Montpellier.

Sandfall Interactive, fondé en 2020, s’est donc lancé avec ce premier jeu largement inspiré par les plus grandes productions japonaises, comme les franchises Persona et Final Fantasy.

Le synopsis du jeu est simple : «Une fois par an, la Peintresse se réveille. Sur son Monolithe, elle peint son nombre maudit. Et tous ceux de cet âge partent en fumée». Année après année, ce nombre diminue et les personnages sont toujours plus nombreux à être effacés.

Le joueur est ainsi embarqué dans une expédition désespérée vers le «monolithe» où se désole la «Peintresse», dans l’espoir de mettre fin à cette tragédie et sauver l’humanité. Bien évidemment, le chemin est semé d'obstacles et de monstres à combattre, avec un mystère planant quant aux motivations de la «Peintresse».

«À couper le souffle»

Le démarrage de cet outsider français a été fulgurant : au cours de son premier week-end, la plate-forme Steam a observé plus de 98.000 joueurs simultanés sur «Clair obscur». Ce succès s'est aussi illustré par les éloges de la presse internationale.

Avec une belle moyenne de 92/100 accordée par les médias sur Metacritic, «Clair obscur» (sur PlayStation 5) se hisse parmi les œuvres les mieux notées, au même titre qu’un incontournable comme «Final Fantasy VII Rebirth», par exemple. «Un hommage profondément satisfaisant aux jeux de rôle japonais», titre The Guardian, «Une fantaisie à couper le souffle dans un cadre magnifique», renchéri le Times.

Mais au-delà des ventes et des avis de la presse, qu’en disent les joueurs ? Là aussi, le jeu séduit. Avec une note des utilisateurs qui culmine à 9,7/10, l’œuvre du jeune studio dépasse même certains jeux iconiques, comme «The Legend of Zelda : Ocarina of Time», avec une moyenne de 9,2.

Un jeu qui exporte l'essence française

Sur les réseaux sociaux, les joueurs ont notamment salué la bande son (longue de huit heures), le scénario et surtout, l’univers post-apocalyptique teinté d’un esprit «Belle Époque», comme un véritable hommage à la culture française.

«Le monde, le style artistique et les designs sont vraiment à couper le souffle. C’est comme une œuvre d’art. (...) Je suis obsédée», écrit une utilisatrice X. «Juste wow, je n’ai pas d’autres mots. Peut-être que le monde devrait s’excuser auprès des Français», s’amuse un autre.

After just 3 hours of Clair Obscur: Expedition 33, I can only explain it as walking into a painting. The world, the artstyle and the designs are genuinely breathtaking. It feels like a work of art. I'm still baffled that only 30 devs made this game. I'm obsessed. pic.twitter.com/2ufpTox2AC — Kala Elizabeth (@kalaelizabeth) April 25, 2025

En effet, l’essence tricolore prime dans l’univers de l’œuvre, où le joueur débute dans la ville de Lumière, qui reprend les édifices (un peu amochés) emblématiques de Paris : Tour Eiffel, Arc de Triomphe, etc. Les prénoms des personnages sont, eux aussi, purement français : Maelle, Gustave, Sophie... On peut également louer la bande sonore qui accompagne ce titre, alternant entre l'emphase de la musique symphonique, les mélodies au piano et légère electro pour des thèmes inoubliables.

En bref, le jeune studio de Montpellier frappe fort et exporte l’art à la française dans ce premier jeu, édité par la société britannique Kepler Interactive. Selon Variety, «Clair obscur» pourrait même avoir droit à une adaptation au cinéma. Un premier essai qui se révèle être un coup de maître. Bravo Sandfall Interactive.

Clair obscur : Expedition 33, de Sandfall Interactive, sur PS5, Xbox Series X/S et PC.