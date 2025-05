Jeux vidéo : la date de sortie de GTA VI est repoussée au 26 mai 2026

Rockstar Games vient d'annoncer, ce vendredi 2 mai, le report de la sortie du très attendu GTA VI. Le jeu, attendu à l'automne, ne sera finalement disponible que l'année prochaine.

«Nous avons besoin de ce délai supplémentaire pour vous offrir la qualité que vous attendez et méritez», a écrit Rockstar games ce vendredi 2 mai. Dans un communiqué, l'éditeur de jeux vidéo a annoncé le report de la sortie du très attendu «Grand Theft Auto (GTA) VI» au 26 mai 2026.

Ce nouvel opus de la célèbre série de jeux vidéo d'action devait à l'origine être disponible pour l'automne 2025. Cette annonce, redoutée depuis des mois, est donc un coup dur pour les fans qui vont devoir attendre plus d'un an encore.

«Nous sommes sincèrement désolés que ce soit plus tard que prévu, a écrit Rockstar games. L'intérêt et l'enthousiasme suscités par un nouveau Grand Theft Auto ont été une véritable leçon d'humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à la finalisation du jeu.»

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

Pour justifier ce retard, l'éditeur dit avoir, «pour chaque jeu publié», l'objectif de «dépasser les attentes» des joueurs. Une exigence qui implique selon lui de consacrer davantage de temps au développement de GTA VI.

Ce dernier est particulièrement attendu car le volet précédent, «GTA V», est sorti il y a plus de dix ans, en 2013. Décliné sur la plupart des consoles et sur PC, il s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde.

GTA VI promet de renouer avec Vice City, un cadre inspiré de Miami qui apparaissait déjà dans un précédent épisode paru en 2002. La première bande-annonce du jeu, dévoilée en décembre 2023, montrait des courses-poursuites, des fêtes sur des yachts et, pour la première fois, un personnage féminin parmi les protagonistes principaux. Elle a été visionnée 250 millions de fois sur la page YouTube de Rockstar Games.

Aiguillés par le silence de l'éditeur depuis décembre, les fans de la série craignaient l'annonce d'un tel retard. Pour atténuer leur déception, Rockstar games a promis de partager de nouvelles informations «prochainement».