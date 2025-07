Donkey Kong Bananza : on a testé le jeu qui veut tout casser sur Switch 2 et voici ce qu’on en a pensé

Légende du jeu vidéo depuis son apparition en salles d’arcade en 1981, Donkey Kong s’offre une nouvelle aventure ce jeudi 17 juillet sur Switch 2. Nous avons pu tester en avant-première Donkey Kong Bananza.

Des singes, des dégâts et des bananes. Quelques semaines après la sortie acclamée de Mario Kart World, Donkey Kong Bananza est annoncé comme le jeu phare de cet été et sa sortie ce jeudi doit assoir la popularité fraîchement acquise par la Switch 2.

Conçu par l’équipe derrière Super Mario Odyssey, chef d’œuvre de la Switch sorti en 2017, il offre au célèbre gorille de Nintendo une nouvelle aventure de plates-formes en 3D. Un choix que nous n’avions pas vu pour le célèbre hominidé depuis Donkey Kong 64 sorti sur Nintendo 64... en 1999.

Et pour son nouveau titre, Nintendo livre une démonstration de force, au sens propre comme au figuré. Au sens propre tout d’abord, puisque le gameplay de ce Donkey Kong Bananza repose sur l’idée de tout casser. Notre gorille commence ainsi son aventure au fond d’une mine où il part à la recherche d’or et de bananes aux pouvoirs mystérieux enfouis dans les profondeurs.

© Nintendo

Dès les premières minutes les poings de «Dee Kay», ou DK pour les intimes, vont servir à détruire la roche pour se frayer un chemin. Tel Hulk, le géant vert de Marvel, le gorille de Nintendo semble inarrêtable et surpuissant. Toutefois, l’arrivée impromptue d’un trio de voleurs prêt à subtiliser toutes les bananes de la planète, pousse Donkey à se lancer à leur poursuite. En fonçant dans les premiers niveaux, l’animal va rapidement faire la connaissance d’une fillette prénommée Pauline, qui lui fera découvrir un univers bien plus vaste qu’il n’y paraît.

Un véritable cartoon en 3D

Ainsi, la démonstration de force, au sens figuré, dont nous parlions plus haut prend tout son sens. Car en plus de ce gameplay basé sur la démolition, Donkey Kong Bananza s’affiche comme une véritable vitrine technique de la Switch 2. Si le jeu n’est pas aussi beau qu’un titre sur PS5 ou Xbox Series X, il donne à admirer un monde et des personnages formidablement animés, à la manière d’un cartoon.

On salue au passage l’animation de DK et de Pauline, dont l’expressivité donne vie à leurs caractères, tandis que l’humour est omniprésent. Fidèle à ses habitudes, Nintendo pousse l’idée de son gameplay pour y appliquer plusieurs touches d’originalité et des super pouvoirs viennent booster ce sympathique gorille, qui décuplera sa puissance, mais aussi sa vitesse tandis qu’il sera aussi possible d’explorer les airs en volant.

© Nintendo

On retrouve dès lors tout le savoir-faire du studio qui s’est occupé de Super Mario Odyssey. Tout comme ce dernier, DK Bananza est découpé sous la forme de multiples mondes ouverts, dont chacun regorge d’une foultitude de défis, de trésors à dénicher et de créatures à éradiquer.

Mais devant cet étalage de bananes appétissantes, quelques fruits trop mûrs se cachent et l’on peut reprocher au jeu une certaine facilité, notamment lors de duels face à des boss qu’on aurait aimé plus coriaces. Par ailleurs, certains passages où l’on décide de tout casser manquent parfois de lisibilité, au risque de perdre le joueur.

© Nintendo

Ces critiques restent bien minimes, face à un titre qui a le mérite de relancer brillamment la saga Donkey Kong. On ne s’y ennuie jamais et c’est sans doute le point fort de ce Bananza, qui à force de vouloir vous donner la banane, finit par vous donner la pêche après chaque partie.

Donkey Kong Bananza, Nintendo, sur Switch 2