«Dear me, I was...» : Minoru Kidooka, le PDG d'Arc System Works, révèle le processus de création de ce jeu novateur et poétique

Devenu une référence lorsqu'on parle de jeux de baston (Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear Strive...), Arc System Works s'apprête à sortir cet été un jeu à la fois poétique et étonnant : «Dear me, I was...». Minoru Kidooka, fondateur et PDG du studio japonais est revenu pour CNEWS sur ce projet singulier et les futurs hits attendus.

«Dear me, I was…» a intrigué beaucoup de joueurs lorsqu’ils ont découvert le teaser en juin dernier. Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept de ce jeu qu’on n’a pas l’habitude de voir chez Arc System Works ?

Minoru Kidooka : La personne qui a proposé ce jeu est une de nos développeuses, Maho Taguchi, et nous avons complètement adhéré à ce projet. Le personnage principal est une femme qui s’interroge, et le récit est narré comme «une lettre que l’on écrit à soi-même». On se retourne alors vers son passé pour s’adresser à l’enfant qu’on était. C’est un jeu qui s’adresse aux femmes, mais finalement c’est une aventure à vivre qui vise un public plus large et on espère aussi toucher les hommes.

L’aspect graphique et l’animation reposent sur la rotoscopie et la peinture à l’eau. Pourquoi avoir fait ce choix artistique ?

On cherche toujours à repousser les limites de l’expression de nos artistes et du studio en général. Avec cet art de la rotoscopie, qui n’est pas digital, nous souhaitions exprimer le scénario par cette forme d’animation, avec des dessins couchés à la main par les artistes du studio. C’est une forme légitime d’animation que nous aimons. C’est différent, c’est donc un challenge que nous avons voulu relever.

Nous souhaitons que cette œuvre rencontre le succès pour en proposer d'autres du même genre

Pouvez-vous nous décrire ce que fera le joueur ?

Il y a peu de choix à faire, mais il s’agit d’accompagner cette jeune fille dans son quotidien et de partager cette aventure de son point de vue, mais aussi de celui du joueur. En réalité, nous avons beaucoup de jeux de combats destinés aux garçons notamment. Mais nous développons aussi des jeux pour un public plus large. Nous avons remarqué que les femmes jouent beaucoup sur mobiles. Nous avons donc voulu relever un challenge en proposant ce jeu sur Switch 2. Nous souhaitons que cette œuvre rencontre le succès pour en proposer d’autres du même genre.

Quelles difficultés avez-vous eues à surmonter pour «Dear me, I was…» ?

Tout est dessiné à la main sur de nombreuses planches, sur lesquelles nous avons dû encrer et peindre. Comme l’animation est créée image par image, il a fallu dessiner une grande partie des aquarelles. Cela a représenté un travail considérable, et nous avons d’ailleurs demander à beaucoup de développeurs de prendre part à ce projet. D’autant qu’il fallait tenir des délais très serrés pour le lancer cet été.

© Arc System Works

Le milieu du jeu vidéo est très masculin dans son ensemble, alors qu’en France la moitié des gamers sont des femmes. Je ne sais pas s’il en est de même au Japon, mais il manque en effet de studio féminins si j’ose dire… Est-ce un avis que vous partagez ?

Nous ne pouvons pas nous comparer aux autres sociétés, mais chez Arc System Works nous avons proportionnellement beaucoup de femmes, de créatrices, de programmeuses en chef, etc. Pour «Dear me, I was…», nous avons la directrice du jeu aussi, en la personne de Maho Taguchi. Mais c’est aussi le cas sur nos autres grandes licences comme dans Guilty Gear Strive où beaucoup de femmes ont participé à son développement. Comparativement à ce que l’on recensait il y a plusieurs années, où les équipes étaient essentiellement masculines, nous pouvons compter sur de nombreuses femmes qui nous permettent d’élaborer les projets que nous avons. Et nous en sommes très heureux.

Arc System Works travaille sur de nombreux projets excitants et s’est offert une grande réputation pour la qualité de ses jeux à travers le monde. Il y a un an, vous avez ouvert une filiale à Paris pour gérer le marché européen. Pouvez-vous nous expliquer votre stratégie ?

Nous avons adopté une stratégie d’ouverture sur le reste du monde de manière plus active dès 2017, où nous avons ouvert d’abord une branche Asie, en Corée du Sud, puis en 2019, l’ouverture de la branche américaine aux Etats-Unis. Nous aurions dû venir en Europe dans la foulée, mais le Covid a repoussé nos projets. Nous avons donc profité de la sortie de Guilty Gear Strive, jeu de combat qui a une portée internationale, pour arriver au bon moment en Europe et aussi pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Nos jeux étaient déjà connus, mais nous n’avions qu’un pied à moitié ici. Désormais, avec nos locaux basés à Paris nous pouvons prendre part à des événements, comme en ce début juillet à Japan Expo. Cela nous permet de mieux communiquer et de récupérer les feedbacks des gamers. C’est un grand pas.

Parmi vos futurs titres très attendus, il y a Marvel Tôkon qui met en scène les super-héros comme Iron Man et Spider-Man, pouvez-vous nous dire comment s’est passé cette coopération avec Marvel ? Qu’avez-vous voulu apporter de spécial aux jeux de combat ?

Nous ne pouvons encore pas révéler beaucoup de détails sur ce jeu, mais nous sommes très contents de le faire en collaboration avec Sony et Marvel. Cela fait très longtemps que nous faisons des collaborations de ce type. Nous participons aux opportunités qu’on nous propose, parfois c’est compliqué, mais nous relevons le défi pour les joueurs et la communauté des jeux de combat qui est derrière nous depuis longtemps.

Début juillet, nous avons appris la production d’un nouvel anime Hokuto no Ken qui doit être lancé en 2026. Arc System Works a produit un des meilleurs jeux de combat sur cette licence en 2005, en arcade, puis sur PS2, souhaiteriez-vous le voir rééditer ?

Oui bien sûr ! On aimerait bien. Nous savons qu’il y a des fans partout de Hokuto no Ken et de ces versions arcade et PS2. Cela demande beaucoup d’autorisation de la part de toutes les personnes qui possèdent la licence en ce moment, mais si jamais un jour nous avions le feu vert de tous les côtés, nous nous jetterions dans le projet, les deux pieds dedans !