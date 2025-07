EA Sports FC 26 : voici la date de sortie officielle du jeu vidéo

La date de sortie du nouvel opus EA Sports FC 26, le célèbre jeu vidéo de football, a été dévoilée il y a quelques jours par Electronics Arts.

Une nouvelle saison arrive. Comme chaque année, la simulation de football référence revient avec une édition et des nouveautés. La date de sortie a été officialisée, EA Sports FC 26 sera disponible le 26 septembre 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Dans le détail, l’édition Standard sera disponible à cette date mais ceux qui utilisent l’Ultimate Edition auront la nouvelle version le 19 septembre.

Concernant, la jaquette, Jude Bellingham et Jamal Musiala seront les têtes d'affiche pendant que Zlatan Ibrahimovic sera sur l’édition Ultimate.

«C’est vraiment agréable de partager ce moment avec Jamal (Musiala), cela reflète tout le chemin que nous avons parcouru. Je me souviens de nos moments passés ensemble avec l’équipe d’Angleterre des jeunes (Musiala a d’abord joué avec les espoirs anglais avant de choisir la sélection allemande, ndlr), on jouait tout le temps au jeu, a confié Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid. Là d’où je viens, tout le monde connaît le jeu, tout le monde y joue et en parle énormément. Je suis reconnaissant d’avoir une nouvelle fois l’opportunité d’être sur la couverture.»

Le premier trailer d’EA Sports FC 26 a été dévoilé. On peut apercevoir de belles promesses entre les modèles des joueurs plus réalistes ou encore l’optimisation de l’intelligence artificielle sans oublier des gardiens réalisant des arrêts encore un peu plus crédibles qu'auparavant. De quoi plaire aux fans.