Mario et Peach sont simplement de bons amis et voici pourquoi, selon Nintendo

Si vous pensiez que les célèbres personnages de jeu vidéo Mario et la princesse Peach formaient un couple, détrompez-vous : le courageux plombier et la souveraine du Royaume Champignon seraient simplement de «bons amis».

Une révélation controversée. Dans un article publié sur l'application «Nintendo Today!» le mercredi 23 juillet, la firme japonaise de jeux vidéo a officiellement démenti toute relation amoureuse entre Super Mario et la princesse Peach, mettant ainsi fin aux spéculations de millions de fans depuis plusieurs années.

Depuis la première apparition de la princesse en 1985 dans le jeu «Super Mario Bros.», où Mario la sauvait déjà des griffes de Bowser, les nombreux sauvetages dans les éditions suivantes ont suggéré l'existence d'un lien romantique entre les deux protagonistes.

Néanmoins, Nintendo a clarifié que «la princesse Peach et Mario sont juste de bons amis et ils s'aident mutuellement dès qu'ils le peuvent». Bien que l'article initial ne soit plus accessible en raison des mises à jour régulières de l'application, des captures d'écran partagées par des internautes, comme @KirPinkFury, sur X ont suscité de vives réactions des amateurs du duo.

"Princess Peach and Mario are good friends and help each other out whenever they can."



Via: Nintendo Today app.

«Mon pote saute dans la lave depuis 30 ans juste pour qu'on lui dise "merci mon pote"», a commenté un internaute, tandis qu'un autre ironisait : «Mon pote s'est-il vraiment fait friend-zoner [considérer comme un ami] après avoir essayé de la sauver pendant des années ?».

Des indices contradictoires

En quatre décennies, Mario et Peach se sont mutuellement sauvés dans plusieurs jeux, dont «Super Princess Peach» en 2006. Les baisers de remerciement de l'Altesse, compilés dans une vidéo YouTube dépassant 2 millions de vues, ainsi que la demande en mariage de l'emblématique plombier dans «Super Mario Odyssey», au même moment que l'antagoniste, avaient entretenu l'ambiguïté.

En parallèle, elle a également refusé d'innombrables propositions de Bowser, notamment dans le film à succès «The Super Mario Bros. Movie», sortie en 2023.

Certains fans ont même rappelé que Mario a été décrit comme ayant un «béguin» pour Peach, que les deux personnages ont été présentés comme un couple dans des supports promotionnels, et qu'un artbook – livre d'art illustré montrant les coulisses d'une œuvre – de «Super Mario Odyssey» contenait des illustrations d'un mariage entre eux.

Sur le site communautaire américain Reddit, la majorité des utilisateurs ont estimé que Mario éprouve des sentiments amoureux pour la princesse, mais que celle-ci le maintient dans la «friendzone», se contentant de lui offrir des baisers ou des gâteaux en guise de remerciement, sans jamais s'engager clairement.

Pour d'autres, malgré une tension romantique implicite, Nintendo préserve délibérément la dynamique familiale de la franchise en refusant d'officialiser cette relation.

Ainsi, Mario et Peach rejoignent le club des couples non-officiels de la société japonaise, à l'instar de Link et Zelda de la saga «The Legend of Zelda», dont la relation suscite également des doutes depuis plusieurs années.