EA Sports FC 26 : mode «authentique», «Archétypes», gardien amélioré… Voici toutes les nouveautés

EA Sports FC 26, dernier épisode de la célèbre série de jeux de football dont la sortie est prévue le 26 septembre, aura quelques nouveautés.

Encore quelques semaines de patience. En attendant la sortie d’EA Sports FC 26, prévue le 26 septembre prochain sur toutes les consoles, Electronic Arts a récemment dévoilé les détails et les quelques évolutions de gameplay.

Les gardiens de buts améliorés

Cette édition 2026 offre des gardiens «plus intelligents». On devrait ainsi avoir des portiers plus intéressants et puissants face aux attaques adverses, ce qui était souvent considéré comme un point faible sur les dernières versions.

Gameplay «Authentique» et «Compétitif»

EA Sports FC 26 a introduit deux nouveaux gameplays : «Authentique» et «Compétitif». Le premier offre l’expérience la plus fidèle au football jamais proposée dans le mode Carrière. Le second est basé sur des fondamentaux affinés, une cohérence accrue et une meilleure réactivité.

Les «Archétypes»

Nouvelle fonctionnalité dans FC 26, les Archétypes sont inspirés des plus grands noms du football. Comme l’explique le développeur, «ils introduisent de nouvelles classes dans les modes Clubs et Carrière de Joueur, apportant davantage d'individualité aux joueurs. Développez vos compétences en améliorant vos attributs et en débloquant des Atouts d’Archétype pour donner à votre joueur un style unique sur le terrain.»

en Direct et Modes Tournoi

Dans FC 26, les fans pourront mettre leur équipe de rêve à l’épreuve dans Football Ultimate Team grâce à de nouveaux Événements en Direct et Modes Tournoi, ainsi qu’une expérience Rivals et Champions revisitée.

750 clubs et équipes nationales

Avec plus de 20.000 athlètes issus de plus de 750 clubs et équipes nationales, évoluant dans plus de 120 stades et plus de 35 championnats, EA Sports FC 26 peut se targuer d’avoir encore un peu plus de joueurs disponibles.