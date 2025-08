Battlefield 6 : on a testé le nouvel opus de la saga en avant-première et voici ce qu'on en a pensé

Près d'une semaine après la publication d'un premier trailer d'annonce officiel, nous avons été invités, ce jeudi 31 juillet, à découvrir le multijoueur de Battlefield 6 en avant-première. Voici nos premières impressions sur le dernier opus de la saga emblématique d'EA.

Près de quatre années après la sortie d'un Battlefield 2042 qui n'a pas conquis le public, Electronic Arts a écouté les joueurs et a décidé de renouer avec ce qui a fait le succès de sa série emblématique pour Battlefield 6.

This is #Battlefield6.



Welcome to the new standard of FPS combat. pic.twitter.com/WuUOM8WJSq

— Battlefield (@Battlefield) July 31, 2025